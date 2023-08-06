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21:53 (мск), источник: Sport24

«Не могу подобрать слова. Это ужасно». Олич отреагировал на смерть Мандрыкина, с которым играл за ЦСКА

Экс-нападающий и бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на смерть экс-голкипера армейцев и сборной России Вениамина Мандрыкина в возрасте 41 года.

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Источник: Sport24

«Не могу подобрать слова, чтобы передать свои эмоции. Это ужасно, когда молодой человек умирает. Мои соболезнования семье Мандрыкина. Запомню его как молодого вратаря! Кажется, он начал играть в ЦСКА еще за два года до меня. Потом мы уже играли вместе. Он провел много матчей за армейцев. Могу о нем сказать только хорошие слова», — сказал Олич в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Мандрыкин стал инвалидом в результате ДТП, которое произошло в ноябре 2010 года. На протяжении карьеры Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Провел два матча за сборную России.

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