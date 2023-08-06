«Не могу подобрать слова. Это ужасно». Олич отреагировал на смерть Мандрыкина, с которым играл за ЦСКА

«Не могу подобрать слова, чтобы передать свои эмоции. Это ужасно, когда молодой человек умирает. Мои соболезнования семье Мандрыкина. Запомню его как молодого вратаря! Кажется, он начал играть в ЦСКА еще за два года до меня. Потом мы уже играли вместе. Он провел много матчей за армейцев. Могу о нем сказать только хорошие слова», — сказал Олич в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.