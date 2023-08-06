Василий Уткин: «Зенит» — команда звёзд, им нужен топ-игрок, чтобы решать матчи

«Менеджмент у “Зенита”, вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять. Устроен “Зенит” довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи.

И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень. «Зенит» — команда звёзд. Сейчас перестал ею быть. Купите звезду. Ну, или как вы ещё деньги-то тратите, я ж не знаю. Вот и вся дилемма!" — написал Уткин в своём телеграм-канале.