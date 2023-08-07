«Ахмат» одержал первую победу в сезоне, выиграв у «Сочи»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (42-я минута) и Артем Тимофеев (45+3). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (36, с пенальти).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253246&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ахмат» впервые обыграл «Сочи» в гостевом матче. Всего команды девять раз встречались в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету сочинской команды шесть побед, у грозненцев — две, еще один матч завершился вничью.