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00:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» одержал первую победу в сезоне, выиграв у «Сочи»

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» обыграл «Сочи» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Ахмат
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Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (42-я минута) и Артем Тимофеев (45+3). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (36, с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ахмат» впервые обыграл «Сочи» в гостевом матче. Всего команды девять раз встречались в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету сочинской команды шесть побед, у грозненцев — две, еще один матч завершился вничью.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после первой победы в сезоне. «Сочи» с тем же числом очков расположился строчкой ниже. В следующем туре грозненцы 14 апреля на выезде сыграют против «Нижнего Новгорода», команда Дмитрия Хохлова днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.

Сочи
1:2
Первый тайм: 1:2
Ахмат
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