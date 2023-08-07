В «Зените» заявили о «достаточно сильном» штрафе для Вендела

В воскресенье Вендел впервые в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) попал в заявку команды на матч третьего тура с московским «Динамо» (2:3) и вышел на замену перед вторым таймом.

«У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали — и достаточно сильно. Думаю, он все осознал. Сегодня он выглядел достаточно хорошо. Думаю, в ближайшем будущем он начнет проводить на поле все 90 минут».