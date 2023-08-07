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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Зените» заявили о «достаточно сильном» штрафе для Вендела

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Петербургский «Зенит» оштрафовал футболиста Вендела из-за позднего прибытия в состав команды, заявил исполняющий обязанности главного тренера клуба Анатолий Тимощук.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Вендел впервые в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) попал в заявку команды на матч третьего тура с московским «Динамо» (2:3) и вышел на замену перед вторым таймом.

«У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали — и достаточно сильно. Думаю, он все осознал. Сегодня он выглядел достаточно хорошо. Думаю, в ближайшем будущем он начнет проводить на поле все 90 минут».

По сообщениям СМИ, ранее бразильский «Фламенго» сделал официальное предложение «Зениту» о покупке 25-летнего полузащитника за 13 млн евро, однако российский клуб ответил отказом. Позднее бразильцы увеличили предложение до 15 млн, но журналист Вене Касагранде в Twitter сообщил, что сторонам так и не удалось договориться. Главный тренер «Зенита» Семак заявлял, что Вендел намерен покинуть «Зенит». Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. По данным СМИ, футболист задержался в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки.

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