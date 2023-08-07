В «Зените» заявили о «достаточно сильном» штрафе для Вендела

В воскресенье Вендел впервые в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) попал в заявку команды на матч третьего тура с московским «Динамо» (2:3) и вышел на замену перед вторым таймом.
«У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали — и достаточно сильно. Думаю, он все осознал. Сегодня он выглядел достаточно хорошо. Думаю, в ближайшем будущем он начнет проводить на поле все 90 минут».
По сообщениям СМИ, ранее бразильский «Фламенго» сделал официальное предложение «Зениту» о покупке 25-летнего полузащитника за 13 млн евро, однако российский клуб ответил отказом. Позднее бразильцы увеличили предложение до 15 млн, но журналист Вене Касагранде в Twitter сообщил, что сторонам так и не удалось договориться. Главный тренер «Зенита» Семак заявлял, что Вендел намерен покинуть «Зенит». Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. По данным СМИ, футболист задержался в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки.