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10:35 (мск), источник: Sport24

Аршавин: «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о происходящем в команде. Накануне петербургский клуб уступил «Динамо» (2:3) в рамках 3-го тура РПЛ. В предыдущем матче сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. “Динамо” расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А “Зенит” расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

Но теперь грустит только одна команда. “Динамо” должно быть довольно.

Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

“Зенит” не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы. “Зенит” старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

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