ЦСКА установил новую цену на Зайнутдинова
Московский ЦСКА пошел на уступки ради трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ», сообщают Vesti.kz.
Московский ЦСКА пошел на уступки ради трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ», сообщают Vesti.kz.
По информации журналиста Гекмен Озджана, армейцы решили снизить цену. Так, если раньше ЦСКА не собирался отпускать игрока дешевле 6−6,5 миллиона евро, то теперь московский клуб готов продать Зайнутдинова в «Бешикташ» за 4−4,5 миллиона евро.
В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.
Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у «Ростова» за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.