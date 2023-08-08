Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим

Вот смотришь чемпионат России — и возникает странное ощущение. С одной стороны, уровень футбола падает, а с другой — смотреть стало интереснее. Парадокс. Ведь должно быть наоборот? Чем выше уровень, тем привлекательнее. Вон чемпионат Англии с другими скоростями, другим мастерством, другим показом и в результате с другим стандартом зрелищности. Однако в случае с РПЛ парадокса будто бы и нет.

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Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 6.08.2023, 19:00 Зенит 2 Динамо 3

Ещё недавно наша лига считалась «автобусной». Подход был простой: главное — в защите «на ноль», а впереди уж что-нибудь зацепишь. Преимущества игры на контратаках очевидны. Минимум риска, и такой футбол необязательно оттачивать годами, как позиционное владение. Результат ведь всем нужен сразу, а не через год. Половина тренеров столько не продержится. В «Торпедо» и «Химках» в прошлом сезоне вообще по четыре человека возглавляли команду.

Пока в других лигах команды боролись за инициативу в игре, у нас иногда соревновались в том, кто кому отдаст владение. Центральные защитники упорно перекатывали мяч друг другу вдоль поля и боялись рискнуть. И при этом их никто особо не прессинговал. Показательно, что когда игроки сборной России провалились на Евро-2016, то говорили, что боялись брать игру на себя и рисковать. РПЛ просто не подталкивала к развитию именно этих качеств.

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Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 20:00 ЦСКА 4 Локомотив 1

Существует философия «Аякса», который десятилетиями играет в атакующей манере по схеме 4−3−3. Эта же расстановка и у юношеских/молодёжных команд в академии. Открытый футбол — важная составляющая и трансферной политики клуба. Намного проще показать и продать игрока, который творит в нападении, а не пару раз за сезон продавил защитников.

Есть пример и у нас. В каком-то смысле «Краснодар» выглядел инородным телом в РПЛ. Эта команда, в отличие от других, принципиально играла в атакующий футбол, потому что так захотел владелец клуба. Такой подход не позволил взять трофеи, но, например, матчи с «Зенитом» регулярно становились украшением лиги. И вот теперь таких украшений становится больше. Впечатлили уже стартовые три тура.

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Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 17:30 Рубин 1 Спартак 4

«Краснодар», «Оренбург», «Крылья Советов», «Спартак»… Теперь ещё и «Динамо». На эти команды приятно смотреть обычному болельщику. И пускай какие-то тренеры останутся недовольны отсутствием баланса между атакой и обороной, но первостепенны как раз болельщики. Футбол существует в первую очередь для них, пускай об этом и стали забывать. Марцел Личка — уже превратился в отдельное явление в нашей лиге. И фантастическая победа над «Зенитом» вполне компенсирует неудачи в первых двух турах. Если кто-то ещё хочет видеть фанатов на стадионе, то только такой футбол и может их привлечь. Лучше 3:3, чем 0:0. Футбол и без того одна из самых низких по результативности игр в мире.

И когда я вижу Максима Мухина, который делает дубль, то это вызывает не только восхищение, но и недоумение. Простите, а где какие-нибудь привычные бразильцы? Это что получается, необязательно привозить парней вроде Адольфа Гайча? (Да, я в курсе, что он — аргентинец). А не найдётся ещё несколько парней вроде Никиты Салтыкова? Ну или, может, кто-то переродится, помимо Наира Тикнизяна?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253214&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя здесь вопрос национальности уже второстепенен. С теми же латиноамериканцами «Оренбург» играет вполне зрелищно. Тут, скорее, вопрос в тренере. В идеях, которые изначально закладывают. И сейчас футбол в РПЛ стало будто бы интереснее смотреть, несмотря на уровень. Плюс добавляют интереса две осечки «Зенита». Ещё пара таких матчей — и я даже начну верить в интригу в РПЛ.