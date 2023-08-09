«Зениту» срочно нужен игрок вместо Малкома. Какие вообще есть варианты?

Вместе с Малкомом из «Зенита» ушла привычная магия атаки. Мы все это видим по первым турам. Одно дело, когда впереди креативят праймовые Вендел, Клаудиньо и Малком (с ними неплох даже незабивающий Кассьерра), и совсем другое, когда в этой тройке остаётся только один. Да, Вендел тоже потихоньку возвращается, но очевидно — он далёк от нормальной формы.

Напрашиваются два решения. Если, конечно, Питер не собирается брать паузу в завоевании чемпионства. Первое — вселить скиллы Малкома в Мантуана, Бакаева и прочих кандидатов на позицию. Второе — купить кого-то на замену. Ведь после получения € 60 млн деньги у клуба точно есть.

Как есть и куча слухов о разных потенциальных новичках. Важно, что с тактической вариативностью Семака не так уж и требуется прямая замена по позиции. За пять лет тренер показал, что, в принципе, может встроить кого угодно и куда угодно. Если у футболиста будут качества. Но команде точно необходим сильный игрок в атаку. Способный решать эпизоды не хуже Малкома.

Два очевидных кандидата на замену, о которых говорят в последние недели, — турок Дженгиз Ундер из «Марселя» и бразилец Давид Нерес из «Бенфики». Второй вариант появился ещё до официального ухода Малкома. Сначала информацию об интересе «Зенита» дал бразильский журналист Вене Касагранде. Следом авторитетное издание A Bola подтвердило данные о переговорах, отметив, что сумма отступных за лидера португальского клуба — € 100 млн.

Transfermarkt оценил игрока в € 25 млн. При этом журналисты A Bola отметили, что Нерес не очень хочет переезжать в Россию. Причина очевидна — прошлый сезон стал перезагрузочным в его карьере. Впервые за несколько лет он стабильно играл и набил неплохую статистику — 12+14 в 48 матчах. Поэтому на ближайший сезон он видит себя только в «Бенфике». Но решать, естественно, клубу.

Давид Нерес | Источник: AP 2023

По данным разных инсайдеров, «Бенфика» была готова к переговорам, однако требовала начать торг с € 30 млн. Питер якобы планировал с € 18 млн. Сторонам не удалось найти понимание в период предварительных контактов, поэтому в последние дни слухи полностью исчезли.

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Хотя идеологически переход Нереса был бы очень даже логичным. Парень круто начал европейскую карьеру, выступая в том самом «Аяксе» тен Хага. Здорово проявил себя в ЛЧ и в 2019-м даже сыграл за сборную Бразилии на Кубке Америке. Потом краткосрочный провал, связанный с травмами. Но в последнем сезоне — реальное возрождение. Учитывая, что бразильцу всего 22 года, можно прогнозировать серьёзный прогресс. А бразильская диаспора в Петербурге точно бы ему помогла. Однако, похоже, сейчас Питер пытается сместить акцент на другого футболиста атаки с похожей позицией.

Слухи о возможном переходе Дженгиза Ундера появились в конце прошлого месяца. А предварительные контакты начались, судя по всему, даже раньше. В агентстве атакующего полузащитника «Марселя» не скрывают, что «Зенит» интересуется футболистом, но обходят вопрос об официальном предложении в клуб. Утверждают, что ничего об этом не знают. При этом там дают чёткий посыл — Ундер поедет в Россию, если клубы договорятся. И никакая политическая ситуация этому не помешает.

Вообще, Ундер уже кучу лет один из главных талантов турецкого футбола. Но к 26 годам так и остался в этом статусе. В его карьере были «Рома», «Лестер», «Марсель», однако нигде он не стал лидером. Главная проблема — травмы. За три с половиной года он пропустил восемь месяцев из-за различных повреждений. И пока так и не смог выйти на тот уровень, которого от него ждут. Но это не мешает ему оставаться вполне качественным игроком атаки, который способен делать разницу в РПЛ.

Дженгиз Ундер | Источник: AP 2023

Турецкий ресурс Fotospor сообщил, что клубы уже максимально близки к сделке, однако Александр Медведев для «Спорта День за Днём» опроверг эти данные. Так что пока, вероятно, всё в стадии переговоров. А Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

Есть и менее очевидные варианты — в последние дни форсится тема о возвращении Сердара Азмуна. И якобы «Байер» сейчас ищет обходные пути, чтобы оформить сделку с Россией. Но эта кандидатура выглядит странной. Сердар за неудачное время в Германии не научился играть на разных позициях в атаке и по-прежнему остаётся исключительно центрфорвардом. А в Питере только-только начал забивать Кассьерра. Так и зачем всё ломать?

Сердар Азмун | Источник: AP 2023

Обсуждаются варианты с игроком «Порту» Вендерсоном Галено и Сергеем Пиняевым из «Локо». Но спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов, похоже, без иронии и кокетства обозначил сумму, за которую клуб его готов будет продать — € 30 млн. Слишком много даже для Петербурга. По Галено же авторитетных подтверждений в СМИ пока не было.

Так что, вероятно, «Зенит» будет выбирать из первых двух футболистов.