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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Когда «Зенит» стартовал в РПЛ так плохо последний раз и чем это закончилось

Команда осталась без трофеев и поменяла тренера по ходу сезона.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» неудачно стартовал в новом сезоне. 6 августа клуб из Санкт-Петербурга проиграл в драматичном матче «Динамо» (2:3) и занял место в середине таблице. Крайне непривычная картина для последних лет. Так плохо (четыре очка после трёх туров) «Зенит» не начинал с 2013 года.

Как «Зенит» провёл первые матчи в сезоне-2013/2014

Любопытно, что 10 лет назад «Зенит» открыл сезон матчем за Суперкубок с ЦСКА — точно так же было и в этом году. Правда, тогда играли не в Казани, а в Ростове-на-Дону. И завершилось всё для сине-бело-голубых намного менее удачно — 0:3. Кстати, тот матч «Зенит» провёл уже без Игоря Денисова, уехавшего двумя неделями ранее в «Анжи».

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб «Зенита» не стеснялся говорить о необходимости укрепления состава. Сначала это сделал ассистент главного тренера Сергей Семак, который общался с прессой перед Суперкубком. «Есть определенные сложности технического характера — “Зенит” ещё нуждается в усилении, — говорил Семак. — Мы должны купить как минимум трёх футболистов хорошего уровня, чтобы сказать, что наш клуб укомплектован так, как нужно».

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А потом эстафету подхватил главный тренер Лучано Спаллетти. — «Зенит» нуждается в обновлении постоянно, как любая команда, — утверждал итальянец после поражения от ЦСКА. — Всегда нужно освежать состав. Нам необходимо дополнить команду, особенно это касается линии обороны. Мы довольно давно уже ведём разговор с клубом на эту тему.

Перед стартом сезона «Зенит» осуществил несколько громких переходов. Сине-бело-голубые вернули Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука, а также отыскали в Греции вратаря Юрия Лодыгина. Каждый из них сыграл с ЦСКА, но получилось неудачно. Через четыре дня после Суперкубка «Зенит» стартовал в новом сезоне РПЛ: в 1-м туре команда Спаллетти встретилась на выезде с «Краснодаром». Сложилось неплохо — победа со счетом 2:1 благодаря голам Виктора Файзулина и Данни.

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А далее — поражение в Казани. Данни открыл счёт уже на шестой минуте, но команда Курбана Бердыева перевернула матч. Она не только отыгралась, но и забила победный мяч в добавленное время. Кстати, сделал это будущий футболист «Зенита» Саломон Рондон (переедет в Санкт-Петербург через полгода). После игры Тимощук пожаловался на раннее время начала матча (13:30 мск). «Что касается жары, моё мнение — назначать матчи на такое раннее время не стоит, — утверждал полузащитник — И зрелищность падает, и скорости другие. Но есть организаторы, которые решают этот вопрос. Нам остается только выходить и выкладываться на 100%».

В 3-м туре «Зенит» поделил очки с «Кубанью» (1:1). Первый гол вернул петербургских болельщиков в славное прошлое — Аршавин забил с передачи Александра Кержакова. Но «Кубань» всё-таки оставила соперника без победы благодаря рикошету. Кстати, в том матче состоялся дебют Джамалдина Ходжаниязова, которого Спаллетти выпустил в стартовом составе. За всю карьеру этот парень отыграл всего четыре матча за основную команду «Зенита». Уроженец Таджикистана стал чемпионом Европы среди юниоров в составе сборной России, а сейчас выступает за «Акрон».

«Не вижу поводов для паники и тем более огульной критики, которую довелось услышать сразу же после финального свистка, — говорил в 2013-м Тимощук. — “Кубань” нанесла фактически один удар в створ ворот и забила гол. Такое в футболе бывает. Давайте всё же искать в игре “Зенита” позитивные моменты».

Источник: ФК "Зенит"

Клуб исправился, но остался без трофеев. А Спаллетти уволили

После неудачного старта сезона «Зенит» заметно преобразился. Во-первых, решил задачу по выходу в основную сетку ЛЧ. Команда Спаллетти не заметила в квалификации датский «Норшелланн» (1:0, 5:0) и португальский «Пасуш де Феррейра» (4:1, 4:2). Во-вторых, «Зенит» потратил € 21 млн на приобретение трёх новичков — состав пополнили Игорь Смольников, Кристиан Ансальди и Олег Шатов. В-третьих, сине-бело-голубые выдали две впечатляющие серии в РПЛ: победную (8 матчей) и беспроигрышную (11 матчей).

Источник: ФК "Зенит"

Неудивительно, что после таких результатов команда поднялась на первую строчку в таблице. Правда, в конце 2013 года появились проблемы. Сине-бело-голубые неожиданно вылетели из Кубка России — проиграли «Тюмени» (0:2). А после этого не побеждали в РПЛ на протяжении четырёх матчей. Ничья с «Амкаром» (1:1), поражения от «Спартака» (2:4) и «Ростова» (0:2), а потом ничья с «Тереком» (1:1). Такие слабые результаты отразились на турнирном положении команды, ведь «Зенит» упустил лидерство.

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Правда, на зимний перерыв петербуржцы всё равно ушли первыми. Помогла не только тяжёлая победа над «Уралом» (2:1), но и результат матча «Локомотива» (0:0 с «Рубином»). А ещё «Зенит» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов — занял второе место в группе с «Атлетико», «Порту» и «Аустрией». Хорошее достижение, однако выступление команды оставило противоречивые впечатления. «Зенит» пробился в плей-офф всего лишь с шестью очками, а в последнем туре его разгромила «Аустрия» — 4:1.

Спаллетти хватило всего на два матча после зимнего перерыва. В то время постоянно ходили слухи о конфликте тренера с игроками. «Зенит» влетел мощной дортмундской «Боруссии» (2:4) в первом матче ⅛ финала ЛЧ. Вопросы в духе «а чем “Зенит” занимался зимой?» появились уже после пятой минуты — к тому времени хозяева пропустили уже дважды. «Если бы у нас не было шансов пройти дальше, я бы не поехал в Дортмунд», — скажет Спаллетти, а потом действительно никуда не поедет.

Через две недели «Зенит» не справился в Санкт-Петербурге с «Томью» (0:0), и итальянец на пресс-конференции выглядел каким-то обречённым. Журналисты сразу уловили изменение в поведении тренера, который до этого всегда был по-хорошему наглым. Через пару дней Спаллетти покинул «Зенит», а на официальном сайте клуба появилась формулировка «отстранён от поста главного тренера». При этом итальянцу продолжили платить зарплату.

Владимир Быстров позднее скажет, что Спаллетти разрушил атмосферу в «Зените».

«Спаллетти сам разрушил атмосферу и коллектив, поссорил всех, кого мог. Он сам сделал себя главным, в последний год руководил командой фактически в одиночку. А игры у команды не было».

Владимир Быстров
бывший футболист «Зенита»
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По мнению защитника Фернанду Мейры, Лучано боялся российских футболистов «Зенита». «Лично для меня Спаллетти — лучший тренер в карьере, но у него были проблемы в общении с футболистами. Думаю, он боялся русских игроков», — утверждал Мейра.

Через полторы недели «Зенит» презентовал нового тренера — Андре Виллаш-Боаша. До его прихода обязанности коуча исполнял Семак. Под руководством португальца сине-бело-голубые одержали в РПЛ шесть побед подряд и вернулись на первое место. Но потом смазали концовку и отстали от ЦСКА на одно очко.

Интересно, справится ли с трудностями «Зенит» в этот раз, купит ли кого-то и вернётся ли на первое место?

Автор: Кирилл Закатченко

Зенит
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Первый тайм: 1:2
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