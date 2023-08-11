Запустит ли матч «Урал» — «Спартак» эффект домино в чемпионской гонке? «Зенит» ждет, что Гончаренко остановит порыв красно-белых

Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.08
Зриньски
Брейдаблик
62
Футбол. Еврокубки
10.08
Олимпиакос П
Генк
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Рапид В
Дебрецен
00
Футбол. Еврокубки
10.08
Хайдук С
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
10.08
Балкани
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
10.08
Хайберниан
Люцерн
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Стяуа
Норшелланн
00
Футбол. Еврокубки
10.08
Арис
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Целе
Неман
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Арока
Бранн
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Адана Демирспор
Осиек
51
Футбол. Еврокубки
10.08
Б-36
Риека
13
Футбол. Еврокубки
10.08
Твенте
Рига
20
Футбол. Еврокубки
10.08
Фенербахче
Марибор
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Брюгге
КА Акюрейри
51
Футбол. Еврокубки
10.08
Лех
Спартак Тр
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Хамрун Спартанс
Ференцварош
16
Футбол. Еврокубки
10.08
Фарул
Флора
30
Футбол. Еврокубки
10.08
Хапоэль Беэр-Шева
Левски
00
Футбол. Кубок России
10.08
Ахмат
Балтика
02
Футбол. Еврокубки
10.08
Шериф
БАТЭ
51
Футбол. Еврокубки
10.08
Славия Пр
Днепр-1
30
Футбол. Еврокубки
10.08
Валмиера
Партизани
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Сепси
Актобе
11
Футбол. Еврокубки
10.08
Санта-Колома
АЗ
01
Футбол. Еврокубки
10.08
Нефтчи
Бешикташ
13
Футбол. Еврокубки
10.08
Омония
Мидтьюлланн
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Легия
Аустрия
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Виктория Пл
Гзира Юнайтед
40
Футбол. Еврокубки
10.08
Русенборг
Хартс
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Дила
АПОЭЛ
02
Футбол. Еврокубки
10.08
Жальгирис В
Хеккен
13
Футбол. Еврокубки
10.08
Карабах
ХИК
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Сабах
Партизан
20
Футбол. Еврокубки
10.08
Буде-Глимт
Пюник
30
Футбол. Еврокубки
10.08
Струга
Эсперанж
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Тобол Кс
Дерри Сити
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.08
Сочи
Ахмат
12
6.08
Зенит
Динамо
23
6.08
Балтика
Факел
21
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
5.08
Рубин
Спартак
14
5.08
Оренбург
Урал
02
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
4.08
Краснодар
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Запустит ли матч «Урал» — «Спартак» эффект домино в чемпионской гонке? «Зенит» ждет, что Гончаренко остановит порыв красно-белых

Стартовая игра 4-го тура РПЛ полна интриг.

Урал
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Урал» — «Спартак». На первый взгляд — классическая встреча середняка с претендентом на высокие места, андердога с фаворитом. Но сюжет здесь может закрутиться такой, что повлияет на расклады борьбы за первые строчки на протяжении всего начала сезона.

Сразу стоит уточнить, что красно-белых точно не ждет легкая прогулка по уральскому хребту. Команда из Екатеринбурга здорово начала чемпионат — дома победила ЦСКА (2:1), на выезде оказалась сильнее «Оренбурга» (2:0) и сделала нулевую ничью с «Пари НН». После трех туров банда Виктора Гончаренко делит 3-е место с «Крыльями Советов», и три очка, забранные у «Спартака» (что, как показывает опыт армейцев, совсем не фантастика), способны серьезно повлиять на ментальность уральцев: «хлопнуть» двух грандов уже в самом дебюте нового розыгрыша РПЛ — мощная заявка на звание главного открытия сезона. Исходные данные позволяют на это рассчитывать — в игру «шмелей» здорово вписались новички Кики и Аюпов, набирает обороты Гильерме Шеттине, команда хороша на стандартах и здорово обороняется числом. Да и родные стены должны помочь.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 4, 11.08.2023, 18:00

Урал-Спартак-

«Спартак» же начал с пяти побед подряд, считая две в Кубке, и собирает заслуженные комплименты. Но в каждом матче красно-белые непременно пропускали, и это повод задуматься для Гильермо Абаскаля. С другой стороны, вряд ли на таком отрезке могут возникнуть глобальные вопросы к клубу, вместе с «Краснодаром» возглавляющему турнирную таблицу.

После лучшего в истории «Спартака» старта неизбежны разговоры о том, что вот сейчас-то он точно готов к тому, чтобы навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото. Тем более город на Неве покинул Малком, да и других проблем у Сергея Семака и Ко хватает. Но более-менее серьезные рассуждения про очередную брошенную перчатку возможны только при выполнении двух условий.

Первое — «Спартак» обыгрывает в гостях крепкий «Урал». Второе — в 5-м туре москвичи 20 августа дома разбираются с сине-бело-голубыми (кстати, уже в 7-м туре красно-белым предстоит биться с «Краснодаром», но давайте не будем сильно забегать вперед). И вот если такое произойдет, можно будет всерьез заговорить о том, что у действующего чемпиона большие проблемы. Пока же на его счету четыре очка и домашняя встреча с «Факелом» в качестве шанса реабилитироваться.

Запустится ли эта цепочка событий, узнаем уже совсем скоро. И это интересное ожидание — подзабытое за несколько лет ощущение.

Марк Бессонов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь