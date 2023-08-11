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11:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как уничтожать оборону соперника движением без мяча. Показывает Константин Тюкавин

Открывания молодого форварда «Динамо» — высший пилотаж.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

С весны 2023-го все больше и больше говорят о прогрессе Константина Тюкавина. Бенефисом форварда стал матч с «Зенитом», в котором тот оформил дубль, в том числе забив роскошный гол после паса через все поле и элегантной обработки пяткой. У Тюки три гола плюс ассист в первых трех турах нового сезона, и сейчас многие называют его чуть ли не самым перспективным атакующим футболистом страны, а некоторые — и вовсе сильнейшим нападающим с российским паспортом.

При этом какой-то удивительной статистики Константин не показывает. С начала весеннего отрезка прошлого сезона в РПЛ у 21-летнего нападающего 8 голов при 6,8 xG (здесь и далее — по данным datahub), 37% реализации голевых моментов (из топ-10 нападающих по числу голевых моментов хуже показатель только у Воробьева из «Оренбурга»); всего 16 обводок (к примеру, у Соболева 38, у Кордобы — 59), лишь 21% выигранных единоборств в атаке (у тех же Соболева и Кордобы — 46% и 37% соответственно, у Дзюбы — 44%). Плюс Тюкавин не особо принимает участие в комбинационной игре — всего 8 передач под удар и 35 успешных пасов в финальную треть (для примера, у Чалова таких 153, у Дзюбы — 90).

Источник: РИА "Новости"

Константин Тюкавин в матче с «Зенитом»

Тогда за счет чего Тюкавин был так хорош на весеннем отрезке прошлого сезона и продолжает зажигать на старте нынешнего? Ответ скрыт в стиле игры Константина. Он редко касается мяча и предпочитает выжидать свои моменты в тени, а в самый нужный момент резко уходить из поля зрения защитников, чтобы через секунду оказаться в слепой зоне и замкнуть передачу. Тюкавин довел этот инстинкт убийцы до автоматизма. Ему не нужно раскачивать соперников финтами, продавливать в борьбе или наносить удары из-за пределов штрафной. Форвард «Динамо» использует свой интеллект и понимание пространства, чтобы набором с виду простых движений достичь нужной цели — отправить мяч в сетку. В схожем стиле в свое время играл Дмитрий Сычев, использовавший свою скорость и умение балансировать на грани офсайда.

Болельщики и эксперты до сих пор смакуют второй гол Тюкавина «Зениту». Его работа с мячом в этом эпизоде — и правда высший класс. Но при просмотре повтора видно, как бездарно Ренан оставил за спиной нападающего «Динамо», а затем пролетел мимо него.

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Для оценки работы Тюкавина куда как более показателен его первый гол. Он опередил Эраковича, поставил корпус и отыграл на Нгамале, затем на скорости опередил того же Эраковича при рывке в штрафную, а затем исполнил самый сок — вовремя остановился, сделал ложное движение и оказался за спиной серба. Оставалось только выдержать линию офсайда и дождаться паса Нгамале, чтобы переправить мяч в сетку. С виду — ничего необычного, но именно движение без мяча помогло «Динамо» и развить, и завершить эту атаку.

Скриншот трансляции

Такие движения — суть игры Тюкавина. Что-то приближенное к гениальности в том же стиле он исполнил в предыдущем туре — открылся в слепой зоне, а затем заставил пролететь мимо мяча двух центральных защитников «Крыльев Советов».

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В этом моменте Тюкавин не забил, а вот тут — уже отправил мяч в сетку. И снова своевременное открывание за спину защитникам вкупе с балансом на офсайдной линии.

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Тюкавин — не самый техничный (в чем сам признался) и пробивной форвард. Зато скоростной и умный, знающий, как использовать свои сильные стороны. Его главная задача — в нужный момент заставить опекуна потерять себя из виду. Хрестоматийный скрин из прошлого сезона — защитник «Торпедо» поворачивает голову в поисках Тюкавина, когда тот уже открывается за его спиной. Через секунду Константин побежит праздновать забитый мяч.

Скриншот трансляции

Вот похожий трюк в динамике — уже из матча с «Пари НН».

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Такой стиль игры объясняет невысокие цифры Тюкавина по вовлеченности в командную игру. С весны у него 80 действий в штрафной (всего на одно больше, чем у Мансильи из «Оренбурга» и Аппаева из «Факела»). С того же времени он получил 232 передачи, в то время как Соболев 478, Дзюба — 474, Чалов — 587. Хотя по цифрам полученных передач в штрафной показатели уже более ровные: 45 у Тюкавина, 66 у Соболева, 59 у Дзюбы и 54 у Кордобы. Индикатор того, где именно молодой нападающий стремится встречаться с мячом.

«У меня такая позиция — зависимый игрок. Буду ждать до последнего своего шанса. Я не стараюсь сваливаться во фланги, там есть Смолов. Он знает, что делать с мячом», — признается Константин.

Но рывки за спину защитникам — не единственная фишка Тюкавина при открываниях. С «Краснодаром» например, он исполнил параллельное, а не вертикальное открывание, идеально выбрав тайминг для рывка и оставив в дураках сразу двух защитников. Оценить его маневр можно на повторе.

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Или еще пример. Конец матча с «Уралом», мяч после борьбы идет в сторону Тюкавина, но тот, вместо того чтобы попереть на него для удара, умно смещается в центр под передачу. Пара движений, мяч в сетке, победа 1:0.

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«Попросил накануне матча нашего аналитика прислать нарезки действий центральных защитников соперника. Спасибо ему большое, это помогло — как они (защитники) действуют: как играют в прием, как вверху играют», — признался Тюкавин после матча с «Зенитом».

Константин — не самый технически одаренный нападающий лиги. Но его игровой интеллект и желание учиться вкупе с подготовкой к конкретным соперникам дают отличные результаты. Мы видели много талантливых нападающих, которые затухали из-за неумения вовремя применить свои лучшие качества. Тюкавин — их полный антипод.

Автор: Марк Бессонов

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