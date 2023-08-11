«Урал» победил «Спартак» и возглавил таблицу Российской премьер-лиги

Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 3:2. Голы хозяев на счету Даниэла Мишкича (45), Андрея Егорычева (90) и Эрика Бикфалви (90 + 4). У гостей отличились Тео Бонгонда (54-я минута) и Александр Соболев (81).

На 12-й минуте Мишкич не реализовал пенальти, удар отразил вратарь «красно‑белых» Илья Свинов. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил игрок хозяев Гильерме Шеттине.