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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» победил «Спартак» и возглавил таблицу Российской премьер-лиги

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл моковский «Спартак» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Урал
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 3:2. Голы хозяев на счету Даниэла Мишкича (45), Андрея Егорычева (90) и Эрика Бикфалви (90 + 4). У гостей отличились Тео Бонгонда (54-я минута) и Александр Соболев (81).

На 12-й минуте Мишкич не реализовал пенальти, удар отразил вратарь «красно‑белых» Илья Свинов. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил игрок хозяев Гильерме Шеттине.

«Спартак» прервал серию из трех побед на старте сезона и занимает третье место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Урал» (10 очков) вышел на первую позицию. В следующем туре москвичи 20 августа примут петербургский «Зенит», а уральцы днем ранее нанесут визит калининградской «Балтике».

Урал
3:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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