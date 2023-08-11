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21:31 (мск), источник: Sport24

Абаскаль назвал реальные причины обидного поражения «Спартака» от «Урала»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал обидное поражение от екатеринбургского «Урала» (2:3) в четвертом туре российской Премьер-лиги.

Урал
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Источник: Sport24

Сегодня красно-белые уступили со счетом 2:3, пропустив два гола на 90-й и 94-й минутах матча.

— Чего не хватило «Спартаку», чтобы увезти очки из Екатеринбурга?

— К сожалению, мы не смогли направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте. Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов.

— Все замены были в атакующую линию. Почему не укрепили оборону?

— Хлусевича выпустили, он — защитник. Вышел Умяров, который опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак. Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле.

— Можно ли списывать результат матча с «Уралом» на какое‑то невезение или есть объективные причины?

— Это только четвертый тур, нам предстоит провести еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на это первое поражение в сезоне, — заявил Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч «Спартак» проведет дома против петербургского «Зенита» 20 августа.

Урал
3:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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