Абаскаль назвал реальные причины обидного поражения «Спартака» от «Урала»

Сегодня красно-белые уступили со счетом 2:3, пропустив два гола на 90-й и 94-й минутах матча.

— Чего не хватило «Спартаку», чтобы увезти очки из Екатеринбурга?

— К сожалению, мы не смогли направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте. Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов.

— Все замены были в атакующую линию. Почему не укрепили оборону?

— Хлусевича выпустили, он — защитник. Вышел Умяров, который опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак. Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле.

— Можно ли списывать результат матча с «Уралом» на какое‑то невезение или есть объективные причины?

— Это только четвертый тур, нам предстоит провести еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на это первое поражение в сезоне, — заявил Абаскаль в эфире «Матч ТВ».