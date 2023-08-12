Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
11.08
Бернли
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
11.08
Ницца
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
11.08
Альмерия
Райо Вальекано
02
Футбол. Премьер-лига
11.08
Урал
Спартак
32
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Ноттингем Форест
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.08
Урал
Спартак
32
6.08
Сочи
Ахмат
12
6.08
Зенит
Динамо
23
6.08
Балтика
Факел
21
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
5.08
Рубин
Спартак
14
5.08
Оренбург
Урал
02
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:45 (мск), источник: ТАСС

Матчи с участием «Локомотива» и «Краснодара» продолжат четвертый тур РПЛ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Программа четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Локомотив» — «Крылья Советов», «Оренбург» — «Краснодар» и «Ростов» — «Рубин».

Локомотив
Крылья Советов
Краснодар
Ростов
Рубин
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 4, 12.08.2023, 15:00

Локомотив-Крылья Советов-

В первом матче дня московский «Локомотив» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 15:00 мск. После трех туров железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Крылья Советов» пока идут без поражений в чемпионате, в активе самарского клуба семь очков. На неделе оба клуба провели матчи второго тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. 8 августа «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (1:0), 9 августа «Крылья Советов» на своем поле уступили петербургскому «Зениту» (0:1).

В матче с «Рубином» не участвовал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, его участие в игре с «Крыльями Советов» остается под вопросом. После кубкового матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что у Дзюбы есть определенные проблемы со здоровьем. 11 августа футболист сообщил в своем Telegram-канале, что поддержит «Локомотив» на стадионе. «Немного загрустил, так как получил небольшое повреждение. Завтра игра у ребят, давайте поддержим, я обязательно приеду на матч, чтобы поддержать ребят, и вы приходите, — сказал Дзюба. — Я еду на базу тренироваться, восстанавливаться. Уверен, что скоро вернусь сильнее, злее, безумно соскучившимся по играм и эмоциям».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 4, 12.08.2023, 17:30

Оренбург-Краснодар-

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Крылья Советов» провели два матча, обе игры завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. До этого в двух матчах РПЛ сильнее оказывались железнодорожники (1:0, 2:0). В последний раз «Крылья Советов» побеждали «Локомотив» 29 сентября 2017 года, встреча 1/16 финала Кубка России в Самаре завершилась со счетом 3:2.

В другом матче дня «Краснодар» на выезде сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 17:30 мск. Краснодарская команда подходит к этому матчу одним из лидеров чемпионата, она занимает третье место с 9 очками в 3 встречах, вторым располагается московский «Спартак» (9), первым — екатеринбургский «Урал» (10 очков после 4 игр). «Оренбург» пока не одержал ни одной победы на старте РПЛ, команда набрала 1 очко и располагается на 14-й позиции. Перед началом сезона «Оренбург» после ухода чеха Марцела Лички в московское «Динамо» возглавил его соотечественник Иржи Ярошик. На неделе команды также выступали в Кубке России, 9 августа «Оренбург» дома победил «Сочи» (2:0), «Краснодар» в тот же день на выезде уступил «Динамо» (3:4).

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 4, 12.08.2023, 20:00

Ростов-Рубин-

О других матчах тура

В другом матче дня «Ростов» дома сыграет с «Рубином», встреча начнется в 20:00 мск. Казанская команда пока также не одержала ни одной победы на старте РПЛ, она занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 2 очка. «Ростов» с четырьмя очками располагается на девятой позиции. 8 августа ростовчане на выезде уступили екатеринбургскому «Уралу» (0:1), «Рубин» на своем поле проиграл «Локомотиву» (0:1) в матчах Кубка России.

Программа четвертого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Спартак» на выезде проиграл «Уралу» со счетом 2:3. 13 августа состоятся игры «Динамо» — «Балтика», «Зенит» — «Факел», ЦСКА — «Сочи». В понедельник «Пари НН» на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь