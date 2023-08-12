Матчи с участием «Локомотива» и «Краснодара» продолжат четвертый тур РПЛ

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 12.08.2023, 15:00 Локомотив - Крылья Советов -

В первом матче дня московский «Локомотив» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 15:00 мск. После трех туров железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Крылья Советов» пока идут без поражений в чемпионате, в активе самарского клуба семь очков. На неделе оба клуба провели матчи второго тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. 8 августа «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (1:0), 9 августа «Крылья Советов» на своем поле уступили петербургскому «Зениту» (0:1).

В матче с «Рубином» не участвовал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, его участие в игре с «Крыльями Советов» остается под вопросом. После кубкового матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что у Дзюбы есть определенные проблемы со здоровьем. 11 августа футболист сообщил в своем Telegram-канале, что поддержит «Локомотив» на стадионе. «Немного загрустил, так как получил небольшое повреждение. Завтра игра у ребят, давайте поддержим, я обязательно приеду на матч, чтобы поддержать ребят, и вы приходите, — сказал Дзюба. — Я еду на базу тренироваться, восстанавливаться. Уверен, что скоро вернусь сильнее, злее, безумно соскучившимся по играм и эмоциям».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 12.08.2023, 17:30 Оренбург - Краснодар -

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Крылья Советов» провели два матча, обе игры завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. До этого в двух матчах РПЛ сильнее оказывались железнодорожники (1:0, 2:0). В последний раз «Крылья Советов» побеждали «Локомотив» 29 сентября 2017 года, встреча 1/16 финала Кубка России в Самаре завершилась со счетом 3:2.

В другом матче дня «Краснодар» на выезде сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 17:30 мск. Краснодарская команда подходит к этому матчу одним из лидеров чемпионата, она занимает третье место с 9 очками в 3 встречах, вторым располагается московский «Спартак» (9), первым — екатеринбургский «Урал» (10 очков после 4 игр). «Оренбург» пока не одержал ни одной победы на старте РПЛ, команда набрала 1 очко и располагается на 14-й позиции. Перед началом сезона «Оренбург» после ухода чеха Марцела Лички в московское «Динамо» возглавил его соотечественник Иржи Ярошик. На неделе команды также выступали в Кубке России, 9 августа «Оренбург» дома победил «Сочи» (2:0), «Краснодар» в тот же день на выезде уступил «Динамо» (3:4).

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 12.08.2023, 20:00 Ростов - Рубин -

О других матчах тура

В другом матче дня «Ростов» дома сыграет с «Рубином», встреча начнется в 20:00 мск. Казанская команда пока также не одержала ни одной победы на старте РПЛ, она занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 2 очка. «Ростов» с четырьмя очками располагается на девятой позиции. 8 августа ростовчане на выезде уступили екатеринбургскому «Уралу» (0:1), «Рубин» на своем поле проиграл «Локомотиву» (0:1) в матчах Кубка России.