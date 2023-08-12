Василий Уткин: Сегодняшний «Спартак» даёт шанс любому сопернику

«“Урал” перевернул игру со “Спартаком” на последних минутах. А до того её перевернул “Спартак”. Эта игра была перевёрнута несколько раз, примерно так новичок жарит стейк. Так что “Урал” — красавчик и перевернул, это чистая правда, но просто это только окончание истории. Как если б вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела.



А в чём в данном екатеринбургском случае история? Пишут, “Спартаку” характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник “Спартак” в концовке спасает игру в Кубке, типа “на характере”, а через три дня характер куда-то исчезает. Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик. Нет, дело не в этом, конечно.



Проще всё. Со “Спартаком” надо играть до конца. Он азартен и ненадёжен, ошибка/недоработка в тылу может быть в любой момент. Сам “Спартак” тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех девяноста плюс минут.



И Гончаренко как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется — вы ж помните, что “Урал” в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?



Так что “Спартак” абсолютно победим. Секрет один — не бросать игру. “Пари НН” и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке.



А вот у “Урала” получилось. Давите, не опускайте рук, сегодняшний “Спартак” даёт шанс любому сопернику», — написал Уткин в телеграм-канале.