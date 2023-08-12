Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Ноттингем Форест
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Родина
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Краснодар
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Реймс
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Сокол
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Реал
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.08
Урал
Спартак
32
6.08
Сочи
Ахмат
12
6.08
Зенит
Динамо
23
6.08
Балтика
Факел
21
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
5.08
Рубин
Спартак
14
5.08
Оренбург
Урал
02
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: Сегодняшний «Спартак» даёт шанс любому сопернику

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (3:2).

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«“Урал” перевернул игру со “Спартаком” на последних минутах. А до того её перевернул “Спартак”. Эта игра была перевёрнута несколько раз, примерно так новичок жарит стейк. Так что “Урал” — красавчик и перевернул, это чистая правда, но просто это только окончание истории. Как если б вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела.

А в чём в данном екатеринбургском случае история? Пишут, “Спартаку” характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник “Спартак” в концовке спасает игру в Кубке, типа “на характере”, а через три дня характер куда-то исчезает. Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик. Нет, дело не в этом, конечно.

Проще всё. Со “Спартаком” надо играть до конца. Он азартен и ненадёжен, ошибка/недоработка в тылу может быть в любой момент. Сам “Спартак” тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех девяноста плюс минут.

И Гончаренко как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется — вы ж помните, что “Урал” в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?

Так что “Спартак” абсолютно победим. Секрет один — не бросать игру. “Пари НН” и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке.

А вот у “Урала” получилось. Давите, не опускайте рук, сегодняшний “Спартак” даёт шанс любому сопернику», — написал Уткин в телеграм-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Урал
3:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь