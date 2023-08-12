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15:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» возмутился показом матча «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром» на «Матч ТВ»

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» в официальном телеграм-канале клуба выразила недовольство решением телеканала «Матч ТВ» перенести трансляции игры оренбуржцев с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ с общедоступного ресурса.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Так вот из-за кого нас перенесли с “Матч ТВ” на “Матч Премьер”», — написали в пресс-службе «Оренбурга», сопроводив репост с телеграм-канала «Матч ТВ» гневным эмодзи.

Недовольство «Оренбурга» вызвано тем, что изначально их матч с «Краснодаром», который начнётся сегодня, 12 августа, в 17:15 по московскому времени, должен был показываться в эфире федерального общедоступного канала «Матч ТВ», однако вместо этого телеканал принял решение показать игру Кубка арабских чемпионов между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», которая начнётся в 18:00 мск. Встреча «Оренбурга» при этом была перенесена на платный «Матч Премьер».

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