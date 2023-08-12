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14:59 (мск), источник: ТАСС

В «Локомотиве» уверены, что Дзюба восстановится от травмы в ближайшее время

Форвард пропустит встречу четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболист «Локомотива» Артем Дзюба сможет выйти на поле в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

11 августа Дзюба в Telegram-канале сообщил, что пропустит встречу 4-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждения.

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», — сказал Нагорных.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В 17 матчах 34-летний форвард забил 9 голов и сделал 5 результативных передачами.

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