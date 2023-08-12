«Краснодар» победил «Оренбург» и возглавил таблицу РПЛ
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Краснодар
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Оренбурге, закончилась со счетом 2:0. Голы на счету Эдуарда Сперцяна (67, 89 — пенальти).
«Краснодар» набрал 12 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Российской премьер-лиги. «Оренбург» (1 очко) располагается на предпоследней, 15-й позиции.
В следующем туре краснодарская команда 19 августа примет московский «Локомотив», оренбуржцы днем позже нанесут визит грозненскому «Ахмату».