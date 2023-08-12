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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» победил «Оренбург» и возглавил таблицу РПЛ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Краснодар
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Краснодар"

Встреча, которая прошла в субботу в Оренбурге, закончилась со счетом 2:0. Голы на счету Эдуарда Сперцяна (67, 89 — пенальти).

«Краснодар» набрал 12 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Российской премьер-лиги. «Оренбург» (1 очко) располагается на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре краснодарская команда 19 августа примет московский «Локомотив», оренбуржцы днем позже нанесут визит грозненскому «Ахмату».

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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