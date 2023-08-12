«Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Артем Дзюба примагничивает скандалы, даже когда не играет и отсутствует в заявке на матч. Форвард пропустил игру «Локомотива» с «Крыльями Советов» (1:1), но отличился после финального свистка — на парковке «РЖД Арены».

Что произошло?

Когда футболист направлялся к машине, к нему обратился журналист «РБ Спорт»:

— Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?

— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…

В июле Дзюба сказал, что не общается со СМИ. И объяснил, что будет разговаривать с прессой, когда они придумают «нормальные вопросы».

Как отреагировали в «Локомотиве»?

После инцидента к прессе вышел председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных:

— Во-первых, Артем сегодня не был заявлен на игру, он присутствовал здесь не как игрок состава клуба. Соответственно, он не должен проходить через все предусмотренные регламентом процедуры. Я считаю, что с Артемом мы поговорим по поводу тех комментариев. Но и журналистам тоже нужно вести себя корректно. Человек идет с семьей. Нужно в эту ситуацию входить с пониманием.

— Дзюба угрожает физической расправой?

— Это не физическая расправа. Это диалог одного человека с другим. Абсолютно не являющимся действующим лицом той процедуры, к которой вы пытаетесь подвести. Я поговорю с Артемом. Для того, чтобы он общался здесь, в микст-зоне.

Представляющий интересы Дзюбы Леонид Гольдман также не увидел проблемы.

— Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом? Ситуация все-таки не особо приятная.

— Не особо приятная для кого? Для вас?

— Для репутации футболиста.

— С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов.

Что будет, если журналист подаст на Дзюбу в суд из-за угроз?

По статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» предусмотрено наказание сроком до 6 лет лишения свободы в случае препятствования профессиональной деятельности журналистов с использованием угрозы применения насилия либо повреждения имущества.

Адвокат Юрий Добровинский уверен — до такого не дойдет.

"Конечно, это не очень красиво. Но страшной угрозы возбуждения уголовного дела я не вижу. Все будет зависеть от того, как слова Дзюбы воспринимал человек, которому угрожали. Если журналист воспринял это серьезно, говорит, что испугался и ночами не спит, то он может подать заявление. Это дело в теории может быть заведено как уголовное. И оно может привести к суду. Не думаю, что Дзюбе дадут шесть лет, но штраф может быть.

На эту ситуацию безусловно должен отреагировать комитет по этике РФС. Они могут дисквалифицировать Дзюбу на несколько матчей после таких слов.