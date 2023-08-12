«Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Гола у ростовчан забивали форвард Николай Комличенко (52-я), защитник Андрей Лангович (78-я) и нападающий Егор Голенков (88-я).

«Ростов» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ и с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» находится на 13-й строчке, имея в активе 2 очка.