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22:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Ростов» на домашнем поле обыграл «Рубин» в четвертом туре чемпионата России — 3:0.

Ростов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Гола у ростовчан забивали форвард Николай Комличенко (52-я), защитник Андрей Лангович (78-я) и нападающий Егор Голенков (88-я).

«Ростов» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ и с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» находится на 13-й строчке, имея в активе 2 очка.

Ростовчане в 5-м туре РПЛ сыграют на выезде с «Сочи» (19 августа), а казанский клуб примет «Крылья Советов» (18 августа).

Ростов
3:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
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