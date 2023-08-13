ЦСКА, «Зенит» и «Динамо» сыграют в матчах четвертого тура РПЛ

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 13.08.2023, 15:00 Динамо - Балтика -

Первыми в воскресенье сыграют «Динамо» и «Балтика», их матч начнется в 15:00 мск. Столичный клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка в трех матчах. «Балтика» в прошлом туре одержала первую с 1998 года победу в сильнейшем дивизионе чемпионата России, команда из Калининграда идет на 12-й строчке, имея в активе 3 очка в 3 матчах. У «Балтики» травмированных нет, у «Динамо» не сыграет сербский защитник Милан Майсторович.

Также матч с «Балтикой» может стать последним для полузащитника Арсена Захаряна в составе «Динамо». 12 августа портал Noticias de Gipuzkoa («Нотисиас де Гипускоа») сообщил, что испанский «Реал Сосьедад» согласовал с «Динамо» трансфер Захаряна. Пока испанский клуб не подтвердил эту информацию ТАСС.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 13.08.2023, 17:30 Зенит - Факел -

«Зенит» и ЦСКА постараются подобраться к лидерам

Второй матч игрового дня начнется в 17:30 мск, в нем сыграют «Зенит» и «Факел». Победитель последних пяти чемпионатов России «Зенит» стартовал не лучшим по своим меркам образом, петербуржцы занимают девятое место, набрав четыре очка. «Факел» пока не набрал ни одного очка, потерпев поражения во всех трех матчах, и располагается на последнем, 16-м месте. В прошлом сезоне «Зенит» одержал одну победу над «Факелом» (1:0), и один раз команды сыграли вничью (1:1).

«Зениту» из-за травм не помогут бразильский защитник Родригао и полузащитник Андрей Мостовой. Из-за дисквалификации матч пропустит колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, после отбытия наказания вернется главный тренер команды Сергей Семак. У воронежцев на поле из-за повреждения не сыграет украинский защитник Игорь Калинин.

Центральным матчем дня станет встреча между ЦСКА и «Сочи», которая начнется в 20:00 мск. Армейцы являются серебряными призерами РПЛ, а «Сочи» выиграли серебро годом ранее. Оба этих результата были достигнуты под руководством нынешнего главного тренера армейцев Владимира Федотова. В прошлом сезоне ЦСКА дома разгромил «Сочи» (3:0) и проиграл на выезде (0:2) в РПЛ, а также одержал две победы с одинаковым счетом 2:1 в Фонбет — Кубке России на групповом этапе.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 4, 13.08.2023, 20:00 ЦСКА - Сочи -

К матчу против «Сочи» ЦСКА подошел на шестом месте, набрав шесть очков после трех встреч. «Сочи» одержал всего 1 победу в 3 играх и с 3 очками располагается на 11-й строчке. В случае победы армейцы могут подняться на третье место, которое сейчас с девятью очками занимает московский «Спартак». Лидирует «Краснодар», который сыграл 4 игры и набрал максимально возможные 12 очков, на второй строчке идет екатеринбургский «Урал», у которого 10 очков по результатам 4 встреч.

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч считает, что матч против «Сочи» не будет легким для москвичей. «Игры с “Сочи” никогда не бывают простыми. Еще недавно они так же, как и мы, занимали второе место в РПЛ, так что это сильный соперник. Нам нужно сконцентрироваться на своей игре, мы будем играть при своих трибунах, поэтому будем обладать небольшим преимуществом», — сказал футболист ТАСС.