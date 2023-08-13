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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Арсен Захарян не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ с «Балтикой»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика».

Динамо
Балтика
Реал СосьедадПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ВКоманды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 15:00 мск.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не попал в заявку бело-голубых. Ранее сообщалось, что клуб согласовал трансфер футболиста в испанский «Реал Сосьедад».

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамалё, Смолов, Грулёв, Тюкавин.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.

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