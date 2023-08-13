Арсен Захарян не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ с «Балтикой»

ВКоманды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 15:00 мск.