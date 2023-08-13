Арсен Захарян не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ с «Балтикой»
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика».
Динамо
Балтика
Реал СосьедадПремьер-лига: таблица и календарь
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика».
ВКоманды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 15:00 мск.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не попал в заявку бело-голубых. Ранее сообщалось, что клуб согласовал трансфер футболиста в испанский «Реал Сосьедад».
«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамалё, Смолов, Грулёв, Тюкавин.
«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.