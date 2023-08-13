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14:29 (мск), источник: ТАСС

Личка заявил, что Захаряна можно считать футболистом клуба «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» не сыграет в воскресенье в матче против «Балтики».

Динамо
Реал Сосьедад
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна можно считать футболистом испанского клуба «Реал Сосьедад». Об этом заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка, комментарий которого приводит телеканал «Матч ТВ».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок клуба “Реал Сосьедад”. Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка.

13 августа «Динамо» дома сыграет с калининградской «Балтикой» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Захарян не вошел в заявку бело-голубых.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде «Динамо» в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

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