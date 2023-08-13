Личка заявил, что Захаряна можно считать футболистом клуба «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна можно считать футболистом испанского клуба «Реал Сосьедад». Об этом заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка, комментарий которого приводит телеканал «Матч ТВ».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок клуба “Реал Сосьедад”. Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка.

13 августа «Динамо» дома сыграет с калининградской «Балтикой» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Захарян не вошел в заявку бело-голубых.