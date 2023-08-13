«Зенит» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел».
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел».
Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 17:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра.
«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.
«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала четыре очка после трёх матчей. «Факел» находится на последней, 16-й строчке. У команды Вадима Евсеева ноль очков.