«Динамо» победило «Балтику». Шунин провел 100-й «сухой» матч в чемпионатах России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» дома со счетом 2:0 обыграли калининградскую «Балтику» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена».

В составе победителей голы забили Станислав Бессмертный (55-я минута) и Денис Макаров (75). 19-летний Бессмертный, который является воспитанником «Динамо», провел четвертый матч за основную команду и забил дебютный гол в составе бело-голубых.

В заявку «Динамо» на матч не вошел полузащитник Арсен Захарян. В воскресенье в пресс-службе испанского клуба «Реал Сосьедад» сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна в команду из Сан-Себастьяна близка к завершению.

Голкипер «Динамо» Антон Шунин провел 350-й матч в составе «Динамо». За основную команду бело-голубых вратарь выступает с 2007 года, дважды он стал бронзовым призером чемпионата России (2008, 2022) и дважды — финалистом кубка страны (2012, 2022). Шунин провел 100-й матч «на ноль» в чемпионатах России.