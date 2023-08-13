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22:45 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» и одержали третью подряд победу в РПЛ

Армейцы выиграли со счетом 3:1.

ЦСКА
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграл «Сочи» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена».

На 53-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий «Сочи» Лука Джорджевич, в концовке встречи отличились нападающий ЦСКА Антон Заболотный (89) и защитник Михаил Рядно (90+4). У «Сочи» голом отметился Мигель (77). На 48-й минуте защитник южан Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча получил повреждение и остался на скамейке запасных. Ворота армейцев защищал Владислав Тороп.

ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, у подопечных Владимира Федотова 9 очков. «Сочи» идет на 11-м месте с 3 очками. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским «Динамо» 19 августа, «Сочи» в этот же день примет «Ростов».

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
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