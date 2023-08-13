Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» и одержали третью подряд победу в РПЛ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграл «Сочи» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена».

На 53-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий «Сочи» Лука Джорджевич, в концовке встречи отличились нападающий ЦСКА Антон Заболотный (89) и защитник Михаил Рядно (90+4). У «Сочи» голом отметился Мигель (77). На 48-й минуте защитник южан Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253347&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча получил повреждение и остался на скамейке запасных. Ворота армейцев защищал Владислав Тороп.