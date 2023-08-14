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21:32 (мск), источник: Sport24

Спортивный директор «Оренбурга»: Из-за курса рубля стремительно растут суммы трансферов, зарплаты футболистов

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как падение курса рубля сказалось на функционировании клуба.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: fcorenburg.ru

Сейчас 1 евро оценивается примерно в 110 рублей, а 1 доллар — в 101 рубль.

«Конечно, курс рубля сказывается на бюджете, зарплатах. Проблем на фоне этого нет, но это, безусловно, отразилось на “Оренбурге”, ведь бюджет нашего клуба привязан к рублю. Все стремительно растет: сумма трансферов, зарплаты футболистов, ведь раньше игроки приходил по курсу в 60 рублей, а сейчас уже 100 — разница существенная», — заявил Андреев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

После 4 туров «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 1 очко в активе.

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