Спортивный директор «Оренбурга»: Из-за курса рубля стремительно растут суммы трансферов, зарплаты футболистов

«Конечно, курс рубля сказывается на бюджете, зарплатах. Проблем на фоне этого нет, но это, безусловно, отразилось на “Оренбурге”, ведь бюджет нашего клуба привязан к рублю. Все стремительно растет: сумма трансферов, зарплаты футболистов, ведь раньше игроки приходил по курсу в 60 рублей, а сейчас уже 100 — разница существенная», — заявил Андреев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.