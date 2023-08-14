Геннадий Орлов объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом России

«Футбольная практика показывает: чемпион — тот, кто меньше всех пропустит. Всегда бывает так. Это как если строишь дом, надо сначала печку поставить. Оборона — это тыл. Пока “Спартак” не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей. Может, для “Зенита” и других команд это хорошо, но для “Спартака” плохо», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».