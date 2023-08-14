Геннадий Орлов объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом России
Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах московского «Спартака» выиграть Российскую Премьер-Лигу.
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Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах московского «Спартака» выиграть Российскую Премьер-Лигу.
«Футбольная практика показывает: чемпион — тот, кто меньше всех пропустит. Всегда бывает так. Это как если строишь дом, надо сначала печку поставить. Оборона — это тыл. Пока “Спартак” не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей. Может, для “Зенита” и других команд это хорошо, но для “Спартака” плохо», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. Лидирует «Краснодар» (12). В 5-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом» 20 августа.