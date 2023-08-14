«Нижний Новгород» забил первые голы в РПЛ и обыграл «Ахмат»

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч нижегородцев в сезоне на первой минуте матча забил Эдгар Севикян, удвоил преимущество команды на 38-й минуте лучший бомбардир в истории клуба Тимур Сулейманов.

Встречу против «Ахмата» пропускал из-за дисквалификации главный тренер нижегородцев Сергей Юран.

«Нижний Новгород», в первых трех турах РПЛ не забивший ни одного мяча, набрал 4 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» потерпел третье поражение в четырех встречах чемпионата и занимает 11-ю строчку с 3 очками.