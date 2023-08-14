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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» забил первые голы в РПЛ и обыграл «Ахмат»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» забили свои первые мячи в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и обыграли на своем поле грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура чемпионата России.

Пари Нижний Новгород
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч нижегородцев в сезоне на первой минуте матча забил Эдгар Севикян, удвоил преимущество команды на 38-й минуте лучший бомбардир в истории клуба Тимур Сулейманов.

Встречу против «Ахмата» пропускал из-за дисквалификации главный тренер нижегородцев Сергей Юран.

«Нижний Новгород», в первых трех турах РПЛ не забивший ни одного мяча, набрал 4 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» потерпел третье поражение в четырех встречах чемпионата и занимает 11-ю строчку с 3 очками.

В следующем туре «Нижний Новгород» встретится 20 августа на выезде с воронежским «Факелом», а «Ахмат» в тот же день примет «Оренбург».

Пари Нижний Новгород
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
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