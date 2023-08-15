Тихонов о Дзюбе: «Артем позорит российский футбол. Закончит он плачевно, неуважаемый человек, и забудут его тут же»

"Наверное, ему нравится, про него начинают забывать, а когда скандал закатил, начинает говорить вся страна. Я считаю, что он вообще неадекватный товарищ, и уровень слабый. Безграмотность абсолютная, неуважение к прессе, этого нельзя делать. Ведь это будет продолжаться, пока он не закончит, а закончит плачевно, неуважаемый человек, и забудут его тут же. Позор и все! Больше ничего. Надо ли наказывать? Обязательно, но это должен сделать клуб, он клуб позорит, футбол российский, которого, правда, нет, как я считаю.
Когда «Спартак» выигрывает 5−4 у команды, которая хуже, они должны выигрывать 5:0, 6:0. За те деньги, которые платят футболу, трибуны должны быть забиты! А у нас они пустые, и на «Матч ТВ» стараются трибуны не показывать, обратите внимание! Они показывают поляну, а пустые трибуны не показывают. В Мордовии построили стадион на 45 тысяч, а нет команды футбольной. Да какая разница, есть команда, нет команды. У нас могут и на Северном полюсе построить«, — сказал Тихонов “ВсеПроСпорт”.