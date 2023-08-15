Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З
АЕК
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Галатасарай
Олимпия Л
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бачка-Топола
Брага
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арис Л
Ракув
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Маккаби Хайфа
Слован Бр
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Спарта П
Копенгаген
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мольде
Клаксвик
10
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Панатинаикос
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.08
Пари Нижний Новгород
Ахмат
20
13.08
ЦСКА
Сочи
31
13.08
Зенит
Факел
20
13.08
Динамо
Балтика
20
12.08
Ростов
Рубин
30
12.08
Оренбург
Краснодар
02
12.08
Локомотив
Крылья Советов
11
11.08
Урал
Спартак
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат»

«Ахмат» предложил Станиславу Черчесову возглавить команду, но тренер отказался от такого варианта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Напомним, сегодня «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ (с «Оренбургом») и исполнять обязанности наставника грозненцев будет Иса Байтиев, возглавляющий молодёжку клуба.

После четырёх туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх. Прошлый сезон РПЛ команда закончила на пятом месте.

Станислав Черчесов с декабря 2021 года по июль 2023-го работал в венгерском «Ференцвароше». Команду российский специалист покинул после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» со счётом 0:3 и вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь