Защитник сборной Казахстана: «Адиев способен работать в топ-клубе РПЛ»
Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов поделился мнением о главном тренере казахстанской национальной команды Магомеде Адиеве.
Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов поделился мнением о главном тренере казахстанской национальной команды Магомеде Адиеве.
«Способен ли Адиев стать тренером топ-клуба российской Премьер-Лиги?» — спросили у Скворцова в интервью для Meta-ratings.kz.
«У него все для этого есть, — ответил Лев. — Для всех важен результат, а Адиев добился многого и принес достаточно громких побед. Возможно, ему поступали предложения от топ-клубов из России, но мы этого не знаем. Думаю, он способен работать в топ-клубе РПЛ, но пока он с нами в сборной Казахстана».
Сегодня сообщалось, что Адиев является кандидатом на пост главного тренера «Ахмата». Под его руководством сборная Казахстана идет на втором месте в группе H отборочного турнира на Евро-2024, набрав 9 очков в четырех играх.