Защитник сборной Казахстана: «Адиев способен работать в топ-клубе РПЛ»

«У него все для этого есть, — ответил Лев. — Для всех важен результат, а Адиев добился многого и принес достаточно громких побед. Возможно, ему поступали предложения от топ-клубов из России, но мы этого не знаем. Думаю, он способен работать в топ-клубе РПЛ, но пока он с нами в сборной Казахстана».