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00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему битва «Спартака» с «Зенитом» станет самым жарким матчем лета

В воскресенье, 20 августа, на «Открытие Банк Арене» пройдет одна из ключевых игр всего чемпионата России-2023/24.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

До матча «Спартак» — «Зенит» остается еще полнедели, а страсти вокруг него уже кипят вовсю. Сюжетных линий — множество.

Красно-белые после отличного старта (три победы в трех турах в РПЛ и две из двух в Кубке, включая феерические 5:4 с «Пари НН») получили знатную оплеуху на последних секундах встречи с «Уралом» — сумасшедший гол Бикфалви и обиднейшее поражение (2:3). Насколько серьезным ударом это стало для Гильермо Абаскаля и Ко, крепкие ли нервы у коллектива или он способен поплыть — лучшего теста, чем игра с чемпионом, в такой ситуации не придумаешь.

Огромное значение имеет для москвичей российское классико и с чисто турнирной точки зрения. С одной стороны, нельзя отпускать в отрыв «Краснодар» с ЦСКА (да и «Урал» не факт, что быстро отвалится от гонки за медалями). С другой — необходимо восстанавливать преимущество над «Зенитом», сократившееся после фиаско в Екатеринбурге с пяти всего до двух очков.

Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
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В Петербурге вообще неспокойно почти с самого старта премьер-лиги. Там отвыкли видеть свой клуб на седьмом месте даже в начале дистанции, тем более уже в пяти очках от лидера «Краснодара». Причем игра пока дается «Зениту» натужно: нет прежней легкости и уверенности, что, как бы ни складывался матч, он додавит, добьет, дожмет.

Понятно, что сказывается отъезд Малкома, опоздание из отпуска Вендела, уход Кузяева — Сергей Семак вынужден перестраиваться. Но потерянных очков никто не вернет. А вот успех в гостях у самого принципиального соперника вкупе с опережением его в таблице может дать такой эмоциональный заряд, что дальше сине-бело-голубые полетят. Так ведь часто случается в спорте.

Так что ничья не нужна ни тем, ни другим — а это, надеюсь, подарит нам яркое атакующее зрелище. «Спартак» вообще делит первое место в РПЛ по забитым мячам с ЦСКА и «Крыльями Советов» (по 11), но часто пропускает — 7. «Зенит» более консервативен (разность 7−4), однако ситуация обязывает лезть в штрафную соперника. Нет сомнений, что красно-белые примут «открытый бой», будь он предложен невской командой. Хочется поскорее это увидеть!

«Зенит» проиграл впервые в сезоне
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А как вам история Зелимхана Бакаева? Спартаковский воспитанник, повторивший путь одного скандального форварда, пока никак не может обрести себя в «Зените». На поле выходит от случая к случаю (например, в последнем туре с «Факелом» все 90 минут просидел на лавочке), а когда появляется там, то… Особо и вспомнить нечего. Но вдруг все изменит сшибка с клубом-футбольным родителем? Чем не мотивация для Зелимхана?

Наверняка о принципиальности противостояния уже в курсе новички «Спартака» лета-2023 Бонгонда и Рябчук, а Медине и объяснять ничего не надо — человек провел в России уже год. Крайне любопытно, как эти ребята проявят себя во встрече наивысшего накала. То же самое касается зенитовцев Эраковича и Ду Кейроса. Плюс хочется понять, не выветрился ли за время бразильского вояжа дух дерби с красно-белыми из Марио Фернандеса.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 20.08.2023, 19:30

Спартак-Зенит-

Интригует дуэль тренеров, счет личных встреч которых пока в пользу Семака — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение с учетом Кубка и Суперкубка. Найдет ли Сергей Богданович способ остановить мощную атаку «Спартака»? Придумает ли Абаскаль что-то более надежное в своей обороне? Кто кого превзойдет в матч-менеджменте? Кто гибче отреагирует на изменение ситуации на табло и на поле? Не терпится узнать ответы!

«Продажи билетов идут хорошо. В воскресенье ожидаем на трибунах около 30 тысяч человек», — сказал «СЭ» во вторник руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Народ уже завелся. Ждем жару и на поле!

Вячеслав Короткин

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