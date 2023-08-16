Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату»

«Сегодня специально ждал до обеда с комментарием в надежде, что официальное опровержение о переговорах, которые якобы ведутся со мной, даст “Рубин”, — сказал Черчесов. — Но, поскольку его не последовало, считаю необходимым внести ясность, тем более в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с “Крыльями”, который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете. Так вот, никаких контактов с представителями казанского клуба не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип — в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.



Что касается информации о том, что я отказал “Ахмату”, то и она не соответствует действительности, — продолжил Черчесов. — Нельзя отказать в том, чего не было. У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами, и мне правда звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи. Вот и вся история» — сказал Черчесов «СЭ».