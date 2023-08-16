Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация
Нападающий «Локомотива» утверждает, что его преследовали.
Нападающий «Локомотива» утверждает, что его преследовали.
КДК РФС вынес решение по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой, который угрожал журналисту «РБ Спорт» после игры «Локомотива» и «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.
По итогам заседания КДК РФС стало известно, что Дзюба дисквалифицирован на два матча условно. Также 34-летний футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.
Напомним, между журналистом и Дзюбой случился следующий диалог:
— Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?
— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…
Дзюба не приехал на заседание КДК и участвовал в слушании по видеосвязи. Председатель комитета Артур Григорьянц позже разъяснил, почему Дзюба получил наказание в два матча условно.
"Дзюба — субъект футбола, независимо от того, был он заявлен или нет на матч. Все произошло на территории стадиона и сразу после окончания матча.
Мы заслушали журналиста Бородина, он озвучил тот самый вопрос. И пояснил, что находился как аккредитованный журналист, был в манишке и с аккредитацией. Дзюба же говорил, что он не знал, кто к нему подошел.
Однако Бородин говорил, что неоднократно задавал вопросы Дзюбе. Мы пояснили на заседании о том, что рассматриваем дело в рамках статьи 94, пункт 6. Мы рассматриваем поведение субъекта футбола, а именно игрока.
Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране — он сказал, что журналист его преследовал. Выслушав представителей ФК «Локомотив», КДК принял решение — дисквалифицировать на два матча условно, установить испытательный срок до конца сезона", — цитирует Артура Григорьянца журналист Сергей Егоров.
В случае повторения такого инцидента КДК может активировать условное наказание на безусловное. Также Григорьянц отметил, что в ходе заседания Дзюба не извинился за свою реплику перед журналистом.
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий накануне КДК заступился за своего соведущего по шоу «Ну, так нельзя, ###!».
«Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно, — сказал экс-тренер “Витесса” в эфире “Коммент. Шоу”. — Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…».
На реплику Слуцкого отреагировал главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров: «Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста “Рейтинга Букмекеров” Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы».
Он также отметил, что к ситуации привлечены юристы.
«Консультируемся с юристами. Собираем мнения. Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», — написал Бодров в своем Telegram-канале.