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19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слова об усталости от футбола вырвали из контекста, заявил Акинфеев

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его слова об усталости от футбола были вырваны из контекста.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Шоу Известь» заявил, что не пойдет в медиафутбол после завершения карьеры и предпочел бы поход в ресторан вместо игры в футбол с бывшими партнерами по юношеским командам.

«Эти слова вырваны из контекста. Даже обсуждать не хочется. Смотреть надо внимательно интервью, тогда ты поймешь, о чем говорит человек. А когда тебе пару строк вырывают, привязывают, а потом пресса перепечатывает, какие‑то журналисты… Но, наверное, к журналистике они имеют мало отношения. Я совершенно не о том говорил в интервью. Сейчас даже оправдываться ни перед кем не хочу и не буду. Мне незачем», — заявил Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, завоевал по семь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА. За сборную России Акинфеев провел более ста матчей, выиграл бронзу Евро-2008.

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