Слова об усталости от футбола вырвали из контекста, заявил Акинфеев

Ранее Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Шоу Известь» заявил, что не пойдет в медиафутбол после завершения карьеры и предпочел бы поход в ресторан вместо игры в футбол с бывшими партнерами по юношеским командам.

«Эти слова вырваны из контекста. Даже обсуждать не хочется. Смотреть надо внимательно интервью, тогда ты поймешь, о чем говорит человек. А когда тебе пару строк вырывают, привязывают, а потом пресса перепечатывает, какие‑то журналисты… Но, наверное, к журналистике они имеют мало отношения. Я совершенно не о том говорил в интервью. Сейчас даже оправдываться ни перед кем не хочу и не буду. Мне незачем», — заявил Акинфеев в эфире «Матч ТВ».