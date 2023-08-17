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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Провалы в обороне — главная проблема «Зенита» и «Спартака» на старте сезона. Как ее решают Семак и Абаскаль

Битва в Тушине даст много ответов.

Зенит
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Источник: Спорт-Экспресс

Матчи «Спартака» и «Зенита» в последние годы стали главным центром притяжения нашего чемпионата. Волей случая в календаре обе команды встречаются уже на старте сезона — в четвертом туре. Глобальные выводы делать пока рано, но к очной встрече и те, и другие подходят с набором проблем в обороне. Этот пункт может стать определяющим как в конкретной игре, так и на дистанции всего чемпионата, потому остановиться на нем стоит поподробнее.

«Спартак»: опорная зона, стандарты, Литвинов

Красно-белые начали сезон с рекордных пяти подряд побед на старте (считая два матча в Кубке России), но после поражения от «Урала» хвалебные дифирамбы поутихли. На поверхность всплыла настоящая проблема, о которой многие говорили еще до выезда в Екатеринбург — «Спартак» слишком много пропускает.

Три от «Урала» — не стечение обстоятельств, а лишь подтверждение симптома. Гильермо Абаскаль в конце прошлого сезона обещал, что в новом чемпионате команда будет более прагматичной в защите. Но пока эти слова никак не стыкуются с делом — «Спартак» пропустил в каждом из шести первых матчей сезона.

По итогам четырех туров красно-белые допустили 58 ударов по своим воротам, больше — только «Локомотив».
Источник: РИА "Новости"

Причин у таких показателей несколько. Первая — кадровая. Сейчас в «Спартаке» нет устоявшейся пары центральных защитников, которая была бы хороша в атакующем и оборонительном аспекте. В свое время связка Жиго — Джикия хоть и не показывала чего-то выдающегося при построении атак, зато цементировала важнейшую зону. Сейчас все иначе — Джикия вошел в сезон в невнятной форме, Дуарте продолжает адаптацию и чередует удачные действия с цирковыми номерами, Литвинов же — вообще номинальный полузащитник, которого в центре обороны используют скорее для баланса при выходе в атаку, чем для непосредственно оборонительных действий. Есть еще Никита Чернов и Павел Маслов, но их по разным причинам Абаскаль в основе не видит.

Второй важный момент — проблема в опорной зоне. «Спартак» начал сезон по схеме 4−3−3, которая здорово раскрывает качества игроков атаки, но подставляет при перестроении при переходе из атакующей фазы в оборонительную. Дело в том, что в команде попросту нет полузащитника с нужным навыком игры в отборе на этой позиции. Точнее, есть — Литвинов, но им вынужденно затыкают дырки в обороне. Наиль Умяров и Данил Пруцев — скорее разыгрывающие опорники, Кристофер Мартинс и Роман Зобнин больше полезны в роли «восьмерок».

Опорка «Спартака» уже не первый год является вечным мемом, и в этом сезоне древняя проблема особенно актуальна. Достаточно отсмотреть пропущенные «Спартаком» голы в одной РПЛ, чтобы найти закономерности. Вот Иву один на подборе и рикошетом от Хлусевича направляет мяч в сетку из опаснейшей зоны 14.

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А вот то же самое исполняет Даниэль Мишкич в Екатеринбурге.

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Проблема не только в отсутствии опорника нужного формата. Дело еще в том, что Абаскаль в угоду атаке иногда использует в роли «восьмерок» Виктора Мозеса и Хесуса Медину — футболистов, для которых игра в обороне, мягко говоря, не профильное занятие. Вот и получаются эпизоды, как в матче с «Оренбургом», когда Вера просто разрывает важнейшую зону в контратаке.

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Показательны слова Абаскаля после игры с «Уралом»: «Почему все замены были направлены на усиление атаки? Хлусевич — защитник, Умяров — опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься, а обороняться за счет владения мячом, атак и так далее. Если у тебя больше оборонительных игроков, это не значит, что ты лучше защищаешься». Проще говоря, тренер стремится обороняться за счет владения и доминирования на поле. Это испанский стиль, но подходит ли он тягучей РПЛ с обилием стыков — вопрос.

Ну и тренер резонно обращает внимание на ужасную игру «Спартака» при стандартах. И если гол от «Балтики» можно списать на слабую игру на втором этаже Хлусевича и Игнатова, то мяч Егорычева — это просто детская ошибка, когда футболисты «Спартака» забыли про зону подбора и не оставили там ни одного игрока.

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Стандарты, четкая связка центральных защитников и страховка в опорной зоне — вот три проблемы, которые предстоит решить Абаскалю, чтобы поправить игру команды в обороне. Потому что «Зенит» за такое может жестко наказать.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: отсутствие сыгранности и переход на схему с тремя ЦЗ

Сказать, что у «Зенита» проблемы в обороне, будет преувеличением. Все-таки сине-бело-голубые за шесть матчей сезона пропустили четыре мяча, три из которых — в проваленной игре с «Динамо». Но все же линия обороны по ходу чемпионата наверняка еще пожжет нервы и Семаку, и питерским болельщикам.

Здесь проблема скорее не тактическая, а кадровая. В прошлом сезоне важным элементом обороны был Родригао, который сейчас травмирован. Повреждение также у его дублера Дмитрия Чистякова. Вот и получается, что в схеме 4-X-X Семак вынужден рассчитывать только на молодых и неопытных Ренана с Эраковичем, плюс на Нуралы Алипа, который никак не завоюет место в старте.

Главные проблемы пары Ренан — Эракович — не только в отсутствии опыта, но и сыгранности, что ярко подсветила атака «Динамо». Второй гол Тюкавина показал, насколько Ренан (при всей своей неординарности на мяче) еще сырой в плане оценки пространства вокруг себя, особенно за спиной. С ведением борьбы тоже есть проблемы.

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Но куда более симптоматичным вышел первый мяч форварда «Динамо». Началось все с неаккуратного обреза Ренана. Затем Эракович потерял Тюкавина где-то за спиной, а Ренана просто уничтожил в штрафной Муми Нгамале.

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Такие нелепые ошибки от пары центральных защитников — непривычная история для «Зенита», где не так давно в этой зоне играли мастодонты типа Ракицкого, Ивановича и Ловрена.

Семак ищет выходы из этой ситуации. Самый очевидный — переход на схему с тремя защитниками, которая наигрывалась еще на предсезонке. Так что неудивительно, что после поражения от «Динамо» «Зенит» вышел играть на «Кубок» с «Крыльями» в 3−4−3, а на матч следующего тура РПЛ с «Факелом» — в 3−5−2.

Трудно судить о том, насколько эта конструкция будет надежна по ходу сезона, все-таки уровень сопротивления в двух этих матчах был не выдающийся. Но можно подметить любопытную деталь — в тройке ЦЗ Семак использует не Марио Фернандеса (хотя многие пророчили именно такой вариант), а Вячеслава Караваева, одного из самых полезных футболистов команды в плане навесов в штрафную. Караваев за счет скорости успевает страховать зону, а хорошая культура паса помогает не проседать при владении. Ну, а Марио используют ближе к бровке, и пока это работает. Как минимум у «Зенита» появился лишний адресат для длинных передач верхом, что сработало уже в игре с «Факелом».

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Будет интересно посмотреть, оставит ли Семак схему с тремя защитниками на матч со «Спартаком». После этого можно будет более четко понять, станет ли новая расстановка основной на этот сезон, или уже «Зенит», а не «Спартак» Абаскаля попробует примерить роль тактического хамелеона.

Автор: Марк Бессонов

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