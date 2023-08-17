Есть ли жизнь после Захаряна? Потеря Арсена — удар для Лички
Агент Захаряна Андреев получит €2 млн за переход футболиста в «Реал Сосьедад».
Агент Захаряна Андреев получит €2 млн за переход футболиста в «Реал Сосьедад».
Отъезд Арсена Захаряна в Испанию — радостное событие как для самого игрока, так и для всего российского футбола. Однако его родное «Динамо», помимо солидных денег, получает головную боль. Ведь заменить ключевого футболиста будет тяжеловато.
Арсен стал важным элементом команды с первых матчей. Уже в 18 лет полузащитник начал постоянно выходить в стартовом составе. В сезоне-2021/2022 Захарян блистал в РПЛ — 29 матчей, семь голов и восемь передач. Следующий розыгрыш чемпионата получился чуть менее результативным (четыре забитых мяча и девять ассистов в 27 встречах). Однако на фоне провального выступления клуба он все равно выделялся.
В текущий сезон «Динамо» вошло с новым тренером и надеждами. Марцел Личка должен был вернуть команду на рельсы атакующего футбола. Захарян в пяти матчах отметился тремя результативными действиями. Важнейший игрок команды по-прежнему забивает и создавает моменты для партнеров.
Однако продолжения не получилось. У Арсена оставался всего год по контракту. Продлевать его полузащитник не собирался, а в Европе выстроилась целая очередь за молодым талантом. «Лацио», «Страсбург», «Дженоа», «Фейеноорд», «Аякс» и ПСВ охотились за Захаряном, но самым настойчивым оказался «Реал Сосьедад». Россиянин поедет в Испанию, а Личка останется без ключевого атакующего футболиста.
Арсен был важен не только из-за уровня, но и из-за стиля. Футбол, который ставит «бело-голубым» чешский тренер, подразумевает насыщение атакующими игроками центральной зоны и регулярные рывки за спины защитникам. С последним элементом проблем нет, вопрос только в доставке мяча на свободное пространство. Регулярно и качественно это мог делать только Захарян.
Тюкавин, Грулев, Нгамале и Гладышев не обладают нужными навыками игры в пас и больше нацелены на рывки за спину. Макаров и Лесовой — вингеры с дриблингом и ударом, они вообще не очень подходят под футбол Лички. Остается только Федор Смолов, которого чех использует на позиции «под нападающим».
Форвард старается создавать моменты для партнеров, но стабильно делать это он не в состоянии. Смолов серьезно сдал в скорости перемещения по полю и принятия решений, на один хороший пас — три потери. С таким соотношением регулярно обострять игру у команды не получится.
Решить проблему можно было бы с помощью новичков, но с трансферами на вход у «Динамо» не ладится. Уже месяц длится сага с переходом Луиса Чавеса из мексиканской «Пачуки». Динамовцы все никак не могут перевести деньги, чтобы игрок выкупил контракт у нынешнего клуба. А недавно СМИ сообщили, что Чавес «разочаровался в российских командах». Даже если переход состоится, позиция Захаряна так и останется незакрытой.
Единственный игрок в группу атаки, которым «Динамо» интересуется, — Хорхе Карраскаль. Колумбиец потерял место в составе и доверие тренерского штаба ЦСКА, поэтому клуб активно предлагает купить его всем желающим. Руководство «бело-голубых» раздумывает над возможностью приобретения, выжидая снижения цены ближе к концу трансферного окна.
К сожалению, в ситуации с переходом Карраскаля смущают не только высокая цена и скверный характер футболиста. Колумбиец по стилю игры ближе к Макарову и Лесовому, чем к Захаряну. Он действует от дриблинга и больше нацелен на проход с ударом, чем на пас. Подписание может усложнить жизнь тренерскому штабу. Проблему с доставкой мяча за спины защитникам Карраскаль не решит, зато Личке придется выпускать в основе дорогого новичка, который не подходит под стиль команды.
«Динамо» неплохо вошло в сезон, но отъезд Захаряна становится серьезным вызовом. Без Арсена, который всегда видел движение партнеров и быстро доставлял мяч в свободные зоны, атака команды стопорится. Руководство пока не может усилить состав новичками, Личке придется срочно решать эту проблему за счет внутренних ресурсов. От готовности перестроиться зависит как судьба тренера, так и всего сезона.
Автор: Григорий Ефимов