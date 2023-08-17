Есть ли жизнь после Захаряна? Потеря Арсена — удар для Лички

Отъезд Арсена Захаряна в Испанию — радостное событие как для самого игрока, так и для всего российского футбола. Однако его родное «Динамо», помимо солидных денег, получает головную боль. Ведь заменить ключевого футболиста будет тяжеловато.

Арсен стал важным элементом команды с первых матчей. Уже в 18 лет полузащитник начал постоянно выходить в стартовом составе. В сезоне-2021/2022 Захарян блистал в РПЛ — 29 матчей, семь голов и восемь передач. Следующий розыгрыш чемпионата получился чуть менее результативным (четыре забитых мяча и девять ассистов в 27 встречах). Однако на фоне провального выступления клуба он все равно выделялся.

В текущий сезон «Динамо» вошло с новым тренером и надеждами. Марцел Личка должен был вернуть команду на рельсы атакующего футбола. Захарян в пяти матчах отметился тремя результативными действиями. Важнейший игрок команды по-прежнему забивает и создавает моменты для партнеров.

Однако продолжения не получилось. У Арсена оставался всего год по контракту. Продлевать его полузащитник не собирался, а в Европе выстроилась целая очередь за молодым талантом. «Лацио», «Страсбург», «Дженоа», «Фейеноорд», «Аякс» и ПСВ охотились за Захаряном, но самым настойчивым оказался «Реал Сосьедад». Россиянин поедет в Испанию, а Личка останется без ключевого атакующего футболиста.

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Арсен был важен не только из-за уровня, но и из-за стиля. Футбол, который ставит «бело-голубым» чешский тренер, подразумевает насыщение атакующими игроками центральной зоны и регулярные рывки за спины защитникам. С последним элементом проблем нет, вопрос только в доставке мяча на свободное пространство. Регулярно и качественно это мог делать только Захарян.

Тюкавин, Грулев, Нгамале и Гладышев не обладают нужными навыками игры в пас и больше нацелены на рывки за спину. Макаров и Лесовой — вингеры с дриблингом и ударом, они вообще не очень подходят под футбол Лички. Остается только Федор Смолов, которого чех использует на позиции «под нападающим».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239262&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард старается создавать моменты для партнеров, но стабильно делать это он не в состоянии. Смолов серьезно сдал в скорости перемещения по полю и принятия решений, на один хороший пас — три потери. С таким соотношением регулярно обострять игру у команды не получится.

Решить проблему можно было бы с помощью новичков, но с трансферами на вход у «Динамо» не ладится. Уже месяц длится сага с переходом Луиса Чавеса из мексиканской «Пачуки». Динамовцы все никак не могут перевести деньги, чтобы игрок выкупил контракт у нынешнего клуба. А недавно СМИ сообщили, что Чавес «разочаровался в российских командах». Даже если переход состоится, позиция Захаряна так и останется незакрытой.

Единственный игрок в группу атаки, которым «Динамо» интересуется, — Хорхе Карраскаль. Колумбиец потерял место в составе и доверие тренерского штаба ЦСКА, поэтому клуб активно предлагает купить его всем желающим. Руководство «бело-голубых» раздумывает над возможностью приобретения, выжидая снижения цены ближе к концу трансферного окна.

К сожалению, в ситуации с переходом Карраскаля смущают не только высокая цена и скверный характер футболиста. Колумбиец по стилю игры ближе к Макарову и Лесовому, чем к Захаряну. Он действует от дриблинга и больше нацелен на проход с ударом, чем на пас. Подписание может усложнить жизнь тренерскому штабу. Проблему с доставкой мяча за спины защитникам Карраскаль не решит, зато Личке придется выпускать в основе дорогого новичка, который не подходит под стиль команды.

«Динамо» неплохо вошло в сезон, но отъезд Захаряна становится серьезным вызовом. Без Арсена, который всегда видел движение партнеров и быстро доставлял мяч в свободные зоны, атака команды стопорится. Руководство пока не может усилить состав новичками, Личке придется срочно решать эту проблему за счет внутренних ресурсов. От готовности перестроиться зависит как судьба тренера, так и всего сезона.