Легионер ЦСКА вернулся в расположение клуба

«Хорватский полузащитник продолжит восстановление после проведенной операции под наблюдением наших врачей», — говорится в сообщении клуба.

Контракт 25-летнего Бистровича с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Первую часть сезона-2022/23 он провел в аренде в итальянском «Лечче», а вторую — в нидерландской «Фортуне». Арендное соглашение подошло к концу 30 июня.

В сезоне-2022/23 чемпионата Италии игрок провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. В составе нидерландской команды он забил один гол в 13 встречах.