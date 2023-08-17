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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легионер ЦСКА вернулся в расположение клуба

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хорватский футболист Кристиян Бистрович вернулся в расположение ЦСКА, сообщается в Telegram-канале московского клуба.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Хорватский полузащитник продолжит восстановление после проведенной операции под наблюдением наших врачей», — говорится в сообщении клуба.

Контракт 25-летнего Бистровича с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Первую часть сезона-2022/23 он провел в аренде в итальянском «Лечче», а вторую — в нидерландской «Фортуне». Арендное соглашение подошло к концу 30 июня.

В сезоне-2022/23 чемпионата Италии игрок провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. В составе нидерландской команды он забил один гол в 13 встречах.

Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года. Всего он провел за клуб 96 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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