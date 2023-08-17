Стало известно о планах «Рубина» уволить главного тренера

По информации агента, об отставке специалиста будет объявлено 18 августа. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает 14-е место после четырех туров, набрав два очка. Команда потерпела два поражения и сыграла два матча вничью.

Рахимов возглавил клуб в апреле 2023 года. Под его руководством «Рубин» занял первое место в таблице Первой лиги и вернулся в Премьер-лигу спустя сезон после вылета.