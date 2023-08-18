«Денег всегда не хватает»: как выживать в РПЛ, если ты не «Зенит»

Президент уральского клуба Григорий Иванов рассказал РИА Новости, как он и единомышленники строили конкурентоспособную команду в дикие 90-е и можно ли надеяться на Лигу чемпионов, если тебя не финансируют госкомпании.

О начале пути в «Урале»

К моменту прихода в «Урал» я уже 11 лет занимался мини-футболом и многих знал. Хочу сказать, что в те времена, в 1990-е и 2000-е, в мини-футболе было намного чище и уютнее. Все друг друга знали, играли туровую систему, приезжали в город на три-четыре дня, обязательно проводились матчи судей с руководителями клубов. Играли с ними, потом сидели, свободно общались и все вопросы решали. В футболе для меня было много чего неожиданного, но ничего — привык.

«Уралмаш» вышел в Первую лигу. Ребята, которые помогали команде, извинились и сказали, что больше не могут ее содержать. Требовалось другое финансирование. Губернатор создал новое акционерное общество и попросил помочь Дмитрия Александровича Пумпянского. Так как мы вместе работали в мини-футболе, он сказал мне: «Давай, иди, занимайся и делай команду». Пришли мы в начале марта, а в конце месяца уже стартовал сезон. Мы меньше чем за месяц со всеми подписали контракты и даже смогли съездить на один сбор.

По знакомству попросил у бизнесмена Сергея Воробьева, занимавшегося дистрибуцией футбольной формы, 40 комплектов, костюмы, кроссовки, теплые куртки. Вот так все и началось.

Тогда Первая лига была другой — на выход претендовало пять-шесть команд, а мы в первом же сезоне вылетели, но уже через год вернулись. Восемь сезонов играли в первом дивизионе и в 2013 году вышли в премьер-лигу.

Поначалу не было ничего — ни автобуса, ни офиса клубного. Я благодарен людям, которые начинали вместе со мной, помогали, например Олегу Леонидовичу Чемезову (вице-губернатор Свердловской области — ред.), который был первым председателем совета директоров «Урала» и очень любил футбол.

После вылета во второй дивизион мыслей о том, что это не мое, не возникало. Как бы это выглядело?! Пришлось работать еще больше, чтобы команда вернулась в первый дивизион. Когда это сделали, занимали третьи, седьмые места, частенько были рядом с выходом в премьер-лигу, но чуть-чуть не хватало. Вернуть команду, чтобы она играла, чтобы у нас в городе был футбол, — для меня это было дело чести. Мыслей все бросить ни разу в жизни не появилось. Да и не будет, наверное.

О футбольных мечтах

Двадцать лет назад мечтал, чтобы в Екатеринбурге был футбол, чтобы его любили, чтобы ходили на него, а не на команды, которые приезжают в гости. Сейчас люди в городе знают, что есть такая команда — «Урал». Болельщики ходят. В прошлом сезоне у нас на игре Кубка с ЦСКА было больше 30 тысяч болельщиков. На чемпионате мира не на всех матчах столько собиралось. C «Ростовом» сейчас в будний день в не очень удобное время без карты болельщика пришло 10 тысяч. Сейчас моя мечта — услышать на «Екатеринбург Арене» гимн Лиги чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно. Я мечтаю, чтобы наша команда — из Екатеринбурга, из Свердловской области — сыграла в Лиге чемпионов.

Я согласен, что лучше играть (в азиатской Лиге чемпионов — ред.), чем не играть. Но мы туда придем, и нам японцы, австралийцы скажут, что не будут с нами играть. Надо возвращаться — нас ждут в Европе. Когда все закончится, нас вернут сразу же.

Моя самая большая мечта, как у Сергея Николаевича (Галицкого, президента «Краснодара» — ред.), чтобы 11 человек своих вышло в стартовом составе. Но пока это невозможно. У нас академия открылась всего два года назад, но поля сделали только сейчас. Наша академия занималась в манеже, играли на четвертинках поля. Было тяжело, а сейчас на стадионе, где мы базируемся, есть два поля с натуральным газоном, есть с искусственным. Думаю, наши ребята будут расти быстрее.

О финансировании клуба и тренерстве

Ситуация с финансированием за последние годы не поменялась. Бюджет у нас маленький, нам всегда не хватает денег. Стараются все — правительство и губернатор Свердловской области, стараются ТМК и группа «Синара», чтобы повысить бюджет и мы жили достойно. Но у нас нет задержек по зарплате. За все время, что я в клубе, один раз задержали на три месяца — в 2008 году. Больше не было ни разу! К нам почему всегда шли? У нас стабильность.

Бюджет команды вырос по сравнению с прошлым сезоном благодаря губернатору, спонсорам и попечителям. Однако он остается весьма скромным в масштабах лиги.

Никогда о получении тренерской лицензии не думал. Я не тренер, я футбольный менеджер. Занимаюсь другими делами, но мое место рядом с командой.

О главных трансферах в истории клуба

У нас было много ребят, которые приходили и очень помогли нам в становлении клуба. Те же Рома Павлюченко и Пашка Погребняк — это же звезды. Они очень много дали молодым ребятам. Тот же Федя Смолов. Считаю, что мы помогли ему вернуться в большой футбол. Он заиграл у нас, забил много голов и, перейдя в «Краснодар», дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России и лучшим игроком страны. Мы можем гордиться тем, что дали ему дорогу и вернули в большой футбол.

Не хочу никого обидеть. У нас было очень много хороших игроков: динамовский голкипер Андрей Сметанин, отыгравший у нас полтора сезона, бронзовый призер чемпионата России в составе «Зенита» Леха Катульский, который играл со всеми нашими великими — с Аршавиным, Кержаковым и Быстровым.

Об Олеге Шатове и его преемниках

Олег — это просто наше все. Сейчас он травмирован и пошел учиться. Он сказал, что, если понравится, продолжит учиться. А если нет, может быть, вернется. Думаю, у него в приоритете будет «Урал», если он захочет вернуться. Очень хочу, чтобы он вернулся. Ему еще рано заканчивать, он еще очень многое может дать молодым футболистам.

Конечно, верю, что наступит время, когда воспитанники уральского футбола снова будут играть на чемпионате мира. На «Маракане» (главном стадионе чемпионата мира — 2014 в Бразилии — ред.) было пять человек, которые имели отношение к «Уралу». Тот же Максим Канунников — тагильский. Они с Олегом 1990 года рождения, вместе играли. Да, он молодым уехал в «Зенит», но корни его здесь, начинал он здесь и дорос до сборной России. Игорь Смольников из Каменск-Уральского — уехал в школу «Локомотива», но корни наши. Наша земля полна талантами.

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На «Маракане» стоял парень, которого я считаю своим футбольным сыном. Для меня Шатов — очень близкий человек. Мурашки тогда были. Вот к чему нужно стремиться, вот к чему мы пришли. Не зря мы прожили жизнь, не зря воспитывали футболистов.

Наши молодые ребята стали появляться — посмотрите на те же «Крылья». В то время было много вредных привычек, ребята пропадали, уходили из футбола. Оставались только фанаты футбола. Мы потеряли целое поколение. Сейчас у «Краснодара», «Динамо», «Спартака», ЦСКА, у нас сколько молодых выходит. Ребята растут. Хорошее время — можно играть, тренироваться на хороших полях.

Раньше, посмотрите, где играли. Показывали Калтан, где вырос Саша Головин. Они тренировались непонятно на чем — пробились единицы, которые были влюблены в футбол и очень талантливы. А сейчас поток молодых футболистов — в «Динамо», «Крыльях» и других командах играют на уровне премьер-лиги.