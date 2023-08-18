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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Рубина» и «Крыльев Советов» огласили стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России.

Крылья Советов
Рубин
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Источник: РИА "Новости"

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Ашацев, Иву, Даку.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Гарре, Шитов.

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 18 августа. Начало — в 19.30 мск.

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