«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Рубина» и «Крыльев Советов» огласили стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России.
Крылья Советов
Рубин
Тренерские штабы «Рубина» и «Крыльев Советов» огласили стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Ашацев, Иву, Даку.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Гарре, Шитов.
Матч «Рубин» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 18 августа. Начало — в 19.30 мск.