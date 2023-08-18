Московское «Динамо» объявило о трансфере вратаря БАТЭ и сборной Белоруссии
Вратарь сборной Белоруссии Андрей Кудравец продолжит карьеру в России. Голкипер, права на которого принадлежали БАТЭ, перешел в московское «Динамо».
Динамо
БАТЭ
Как сообщает пресс-служба клуба, Кудравец подписал контракт на 5 лет. 19-летний футболист должен присоединиться к бело-голубым предстоящей зимой. До этого периода Андрей продолжит выступать за БАТЭ.
В текущем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах и пропустил 31 гол.