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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о переходе Витора Тормены из «Браги»

Бразильский центральный защитник «Браги» Витор Тормена перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт «быков».

Краснодар
Брага
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Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "КРАСНОДАР"

«Краснодар» и португальская «Брага» оформили трансфер Витора Тормены. Центральный защитник подписал с «быками» контракт до 30 июня 2027 года.

Витор Тормена де Фариаш родился 4 января 1996 года в бразильском муниципалитете Марилия. Является воспитанником «Сан Паулу», но не провел за бразильский клуб ни одного официального матча.

В 2017 году переехал в Португалию и 6 августа дебютировал в Сегунде матчем против «Порту Б». 15 апреля 2018-го в игре с «Оливейренсе» забил свой первый гол в профессиональном футболе. Сезон 2018/19 провел в «Портимоненсе» на правах аренды, после чего перешел в «Брагу».

В составе «Браги» провел больше 100 матчей и участвовал в Лиге Европы. В сезоне 2019/20 вместе с командой стал обладателем Кубка лиги, а в сезоне 2020/21 выиграл чемпионат Португалии«, — сообщает пресс-служба “Краснодара”.

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