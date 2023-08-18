Футболисты «Рубина» одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ
В пятницу казанская команда дома со счетом 2:1 обыграла самарские «Крылья Советов».
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В пятницу казанская команда дома со счетом 2:1 обыграла самарские «Крылья Советов».
КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» дома со счетом 2:1 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс — Арене».
В составе «Рубина» голы забили Алексей Грицаенко (11-я минута), Александр Мартынович (42).
У «Крыльев Советов» отличился Бенхамин Гарре (15). На 42-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал пенальти — удар отбил Иван Ломаев, после чего Мартынович добил мяч в ворота. Этот гол стал для Мартыновича первым в составе «Рубина», за который белорусский защитник выступает с 2022 года. На 89-й минуте защитник самарской команды Гленн Бейл получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и бывшем главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрее Будогосском. Минута молчания будет объявлена перед всеми матчами пятого тура.
«Рубин» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Рашида Рахимова дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. «Крылья Советов» потерпели первое поражение, в первых четырех турах самарцы одержали две победы и дважды сыграли вничью.
Благодаря победе «Рубин» поднялся на десятое место в турнирной таблице, на счету казанской команды пятью очков. «Крылья Советов» — пятые с восемью очками. В следующем туре «Рубин» дома сыграет с московским «Динамо» 26 августа, «Крылья Советов» на следующий день примут калининградскую «Балтику».