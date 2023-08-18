Футболисты «Рубина» одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ

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КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» дома со счетом 2:1 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс — Арене».

В составе «Рубина» голы забили Алексей Грицаенко (11-я минута), Александр Мартынович (42).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253387&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Крыльев Советов» отличился Бенхамин Гарре (15). На 42-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал пенальти — удар отбил Иван Ломаев, после чего Мартынович добил мяч в ворота. Этот гол стал для Мартыновича первым в составе «Рубина», за который белорусский защитник выступает с 2022 года. На 89-й минуте защитник самарской команды Гленн Бейл получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и бывшем главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрее Будогосском. Минута молчания будет объявлена перед всеми матчами пятого тура.

«Рубин» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Рашида Рахимова дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. «Крылья Советов» потерпели первое поражение, в первых четырех турах самарцы одержали две победы и дважды сыграли вничью.