Игрок «Ростова» Комличенко сравнил жизнь в России и в Чехии
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сравнил жизнь в России и Чехии, рассказав, по чему он скучает больше всего.
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сравнил жизнь в России и Чехии, рассказав, по чему он скучает больше всего.
«По чему из Чехии скучаю больше всего? Не скажу, что там все было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять все самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь.
А сейчас у меня и в России все хорошо. Знаешь, говорят, санкции, все позакрывали — все можно достать! Зашел в гугл, написал, что нужен диван, зашел на сайт, купил — через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги. Если по чему чешскому и скучаю, так это по пиву. Недорогое и качественное — кайф!», — приводит слова Комличенко Sport24.
Напомним, до «Ростова» российский нападающий выступал за чешские «Слован» и «Млада-Болеслав» в период с 2016 по 2019 год. Сейчас Николай выступает за «Ростов», в составе которого в прошлом сезоне провёл 26 игр в рамках РПЛ, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач.