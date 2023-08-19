Игрок «Ростова» Комличенко сравнил жизнь в России и в Чехии

«По чему из Чехии скучаю больше всего? Не скажу, что там все было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять все самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь.



А сейчас у меня и в России все хорошо. Знаешь, говорят, санкции, все позакрывали — все можно достать! Зашел в гугл, написал, что нужен диван, зашел на сайт, купил — через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги. Если по чему чешскому и скучаю, так это по пиву. Недорогое и качественное — кайф!», — приводит слова Комличенко Sport24.