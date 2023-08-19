Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.08
Валенсия
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Метц
Марсель
22
Футбол. Зарубежный
18.08
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
18.08
Вердер
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
18.08
Мальорка
Вильярреал
01
Футбол. Премьер-лига
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
Все события
Фоторепортажи
13Ирине Винер — 75!
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Ростова» Комличенко сравнил жизнь в России и в Чехии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сравнил жизнь в России и Чехии, рассказав, по чему он скучает больше всего.

Ростов
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«По чему из Чехии скучаю больше всего? Не скажу, что там все было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять все самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь.

А сейчас у меня и в России все хорошо. Знаешь, говорят, санкции, все позакрывали — все можно достать! Зашел в гугл, написал, что нужен диван, зашел на сайт, купил — через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги. Если по чему чешскому и скучаю, так это по пиву. Недорогое и качественное — кайф!», — приводит слова Комличенко Sport24.

Напомним, до «Ростова» российский нападающий выступал за чешские «Слован» и «Млада-Болеслав» в период с 2016 по 2019 год. Сейчас Николай выступает за «Ростов», в составе которого в прошлом сезоне провёл 26 игр в рамках РПЛ, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь