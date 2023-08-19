ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Хорхе Карраскаля

«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», — добавил источник «Чемпионата».

25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча в составе ЦСКА. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в € 7 млн.

В прошлом сезоне Карраскаль забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.