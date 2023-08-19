«Динамо» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

«Динамо» в четырёх первых турах нынешнего сезона смогло одержать две победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение. Клуб имеет в своём активе семь набранных очков. В активе ЦСКА три победы, ещё один матч чемпионата армейцы проиграли. Подопечные Владимира Федотова набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице.