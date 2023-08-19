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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 19 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» сыграет с ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров, Смолов, Нгамалё, Тюкавин.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

«Динамо» в четырёх первых турах нынешнего сезона смогло одержать две победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение. Клуб имеет в своём активе семь набранных очков. В активе ЦСКА три победы, ещё один матч чемпионата армейцы проиграли. Подопечные Владимира Федотова набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице.

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