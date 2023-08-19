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16:08 (мск), источник: Sport24

«Тяжело такие матчи пропускать». Дзюба — об игре с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что пропустит выездной матч с «Краснодаром» в 5-м туре РПЛ.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня “Краснодар” с “Локомотивом” играет, я очень верю в наших парней. Все ставят на “Краснодар”, но я думаю, что мы можем [побороться]. Потому что слишком уж расхваливают соперника.

Тяжело такие матчи пропускать. Белой завистью завидую ребятам, потому что, мне кажется, в Краснодаре самый крутой стадион, потрясающая атмосфера. Пропускать такие матчи… эх… Ну ничего, я уверен, что мы сможем вырвать. Так что смотрим, болеем», — сказал Дзюба в видеообращении.

Ранее Дзюба сообщил, что получил повреждение и поэтому пропустил игру с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 19 августа, в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

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