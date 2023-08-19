«Тяжело такие матчи пропускать». Дзюба — об игре с «Краснодаром»

«Сегодня “Краснодар” с “Локомотивом” играет, я очень верю в наших парней. Все ставят на “Краснодар”, но я думаю, что мы можем [побороться]. Потому что слишком уж расхваливают соперника.



Тяжело такие матчи пропускать. Белой завистью завидую ребятам, потому что, мне кажется, в Краснодаре самый крутой стадион, потрясающая атмосфера. Пропускать такие матчи… эх… Ну ничего, я уверен, что мы сможем вырвать. Так что смотрим, болеем», — сказал Дзюба в видеообращении.