«Тяжело такие матчи пропускать». Дзюба — об игре с «Краснодаром»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что пропустит выездной матч с «Краснодаром» в 5-м туре РПЛ.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что пропустит выездной матч с «Краснодаром» в 5-м туре РПЛ.
«Сегодня “Краснодар” с “Локомотивом” играет, я очень верю в наших парней. Все ставят на “Краснодар”, но я думаю, что мы можем [побороться]. Потому что слишком уж расхваливают соперника.
Тяжело такие матчи пропускать. Белой завистью завидую ребятам, потому что, мне кажется, в Краснодаре самый крутой стадион, потрясающая атмосфера. Пропускать такие матчи… эх… Ну ничего, я уверен, что мы сможем вырвать. Так что смотрим, болеем», — сказал Дзюба в видеообращении.
Ранее Дзюба сообщил, что получил повреждение и поэтому пропустил игру с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре.
Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 19 августа, в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.