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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:05 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Динамо» победили ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 2:1 победил столичный ЦСКА в домашнем матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Муми Нгамалё (34-я минута) и Федор Смолов (82, с пенальти). У ЦСКА гол забил Антон Заболотный (6). Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел игру на скамейке запасных, предыдущую встречу РПЛ против «Сочи» (3:1) голкипер пропустил из-за небольшого дискомфорта. Ворота ЦСКА в обоих матчах защищал 19-летний Владислав Тороп.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между ЦСКА и «Динамо» начался с минуты молчания в связи с трагедией в Дагестане. 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек.

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. ЦСКА располагается на четвертой позиции с 9 очками. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с «Оренбургом» 25 августа. «Динамо» днем позднее сыграет в гостях против казанского «Рубина».

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2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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