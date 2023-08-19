Футболисты «Динамо» победили ЦСКА в матче чемпионата России

Забитыми мячами в составе победителей отметились Муми Нгамалё (34-я минута) и Федор Смолов (82, с пенальти). У ЦСКА гол забил Антон Заболотный (6). Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел игру на скамейке запасных, предыдущую встречу РПЛ против «Сочи» (3:1) голкипер пропустил из-за небольшого дискомфорта. Ворота ЦСКА в обоих матчах защищал 19-летний Владислав Тороп.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253392&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между ЦСКА и «Динамо» начался с минуты молчания в связи с трагедией в Дагестане. 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек.